Музей русского импрессионизма представит персональную выставку Александра Савинова и спецпроект «Миражи. Саратовская школа»

В октябре Музей русского импрессионизма представит персональную выставку Александра Савинова (1881–1942) – «умиротворенного Врубеля», как называли его современники, и яркого представителя Саратовской школы живописи наряду с Виктором Борисовым-Мусатовым, Кузьмой Петровым-Водкиным и Павлом Кузнецовым. Любовь к классическому наследию Италии, тесная связь с Саратовом и Волгой сплелись в узнаваемом стиле художника – мастера масштабных картин-панно.

Александр Савинов. Автопортрет. 1902. Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева

Александр Савинов. Апельсиновое дерево. 1909. Государственная Третьяковская галерея

Александр Савинов. Балкон увитый цветами. Рим. 1910. Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова

Александр Савинов. Берег Волги. 1903. Государственная Третьяковская галерея





Александр Савинов. В Парке культуры. 1938-1942. Частное собрание. Санкт-Петербург

Александр Савинов. В саду. 1906. Собрание Романа Бабичева. Москва

Александр Савинов. Девушка и парус. 1906. Государственная Третьяковская галерея

Александр Савинов. Дети играющие в песке. 1904. Государственная Третьяковская галерея

Александр Савинов. Женщина с филином. 1907. Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева

Александр Савинов. Латинский квартал. Париж. 1902. Собрание Ирины Огановой. Санкт-Петербург

Александр Савинов. Мальчик с собакой. 1904-1907. Научно-исследовательский музей при Российской Академии Художеств. Санкт-Петербург

Александр Савинов. Мальчик-итальянец. 1911. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

Александр Савинов. Окно. 1909. Курганский областной художественный музей

Александр Савинов. Портрет Лии Цитовской. 1909. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

Александр Савинов. Портрет молодой дамы. Вторая половина 1900-х. Собрание Романа Бабичева. Москва

Александр Савинов. Портрет Надежды Неслуховской. 1923. Частное собрание

Александр Савинов. Портрет Павла Ивановича Харитоненко. Середина 1910-х. Частное собрание. Санкт-Петербург

Поверхность работ Александра Савинова напоминает ажурное полотно, наполненное призрачными силуэтами-миражами. Характерные для мастеров Саратовской школы черты преломляются сквозь призму классического искусства, с которым художник познакомился в Италии во время пенсионерской поездки в конце 1900-х годов. Увлечение традицией монументальной росписи античности и Ренессанса нашло отражение в интересе Савинова к многофигурным крупноформатным картинам с проработанным рисунком и цветочными мотивами. Помимо классического наследия европейской культуры Александр Савинов был знаком с древнерусским искусством, впитал современные тенденции новой французской живописи. На их основе формируется авторский стиль, яркой иллюстрацией которого стали полотна «Купальщицы в апельсиновой и оливковой рощице» и «В парке культуры».

Важная часть жизни основателя артистической династии Савиновых связана с педагогической деятельностью. За четверть века художник воспитал плеяду живописцев, таких как Давид Загоскин, Евгений Чарушин и Вячеслав Пакулин. Кроме того, мастер принимал активное участие в эвакуации экспонатов Эрмитажа в 1941 году. На выставке будут представлены работы, характеризующие разные периоды творчества Александра Савинова: от ученических экспериментов до зрелых произведений из фондов Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева и других музеев России, а также редкие произведения из частных собраний.

Посетители впервые увидят посмертный портрет Павла Харитоненко – мецената и промышленника, по заказу которого Савинов расписывал храм-музей Спаса Всемилостивейшего в имении Натальевка под Харьковом. К выставке отреставрированы «Балкон, увитый цветами. Рим» из собрания Волгоградского музея изобразительных искусств имени И. И. Машкова и «Портрет Надежды Неслуховской» из частной коллекции. Также при участии Фонда поддержки национальной премии «Гражданская инициатива» была восстановлена работа «Окно» из Курганского областного художественного музея.

Лучше прочувствовать настроение полотен Александра Савинова помогут ароматы-состояния от инклюзивного бренда Pure Sense. Ольфакторные композиции по мотивам работ создадут трое незрячих парфюмеров. Кроме того, пространство дополнят тактильные копии картин, ставшие обязательной частью экспозиций Музея русского импрессионизма. Выставка будет сопровождаться обширной просветительской программой для детей и взрослых.

В каталог выставки вошли статьи куратора Анастасии Винокуровой о творческом пути Александра Савинова, Ангелины Ступиной о феномене Саратовской школы и исследование историка искусства Ольги Юркиной, посвященное деятельности Павла Харитоненко в качестве мецената и коллекционера. Издание иллюстрировано редкими фотографиями из архивов наследников Александра Савинова, рассказывающими о творческом процессе и частной жизни художника.

СПЕЦПРОЕКТ «МИРАЖИ. САРАТОВСКАЯ ШКОЛА»

Петр Уткин. Серебрянное сияние (Кучук-Кой). 1914-1915. Собрание Наталии Курниковой. Москва

Петр Уткин. Ночь. Осенняя песня. 1904. Собрание Валерия Дудакова и Марины Кашуро. Москва

Кузьма Петров-Водкин. Собака. 1919. Научно-исследовательский музей при Российской Академии Художеств. Санкт-Петербург

Кузьма Петров-Водкин. Фёктя. 1916. Новгородский музей-заповедник. Великий Новгород

Павел Кузнецов. Спящий мальчик. 1911. Собрание Андрея Васильева. Санкт-Петербург

Павел Кузнецов. Стрижка овец. 1914. Собрание Елены Лисиной и Александра Сапрыкина. Москва

Алексей Карёв. Женщина у загородного дома. 1920-1930. Галерея Галеев. Москва

Алексей Карёв. Пейзаж. 1914. Собрание K-gallery. Санкт-Петербург

Павел Кузнецов. В кошаре. 1912. Собрание Андрея Васильева. Санкт-Петербург

Виктор Борисов-Мусатов. Розы в стакане. 1902. Собрание Иветы и Тамаза Маншеровых. Москва

Виктор Борисов-Мусатов. Сидящая женщина. Этюд. 1899. Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского

Спецпроект на третьем этаже музея раскроет феномен Саратовской школы живописи, представители которой на рубеже XIX – XX веков пошли по особому пути и создали оригинальную художественную манеру: в противовес врубелевскому «демонизму» художники писали мир гармонии и покоя. В состав экспозиции войдут работы Виктора Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина, Петра Уткина, Александра Карёва и других.

Для многих мастеров Саратовской школы город на Волге, где они получили первоначальное художественное образование, стал отправной точкой на профессиональном пути. А близость к речным просторам и бескрайним степям определила характерные черты их живописи: на картинах в серебристо-голубой гамме, словно миражи, появляются призрачные силуэты героев и предметов.

Одним из первых, кто размышлял об особенностях манеры живописцев и скульпторов Саратовского края, был Александр Савинов. Влияние Саратовской школы живописи выходит далеко за пределы региона. Развивая идеи символизма, художники организовывали выставки Голубой розы и Золотого руна, оказавшие колоссальное влияние на русскую культуру начала XX века.

Мир художников Саратовской школы представят произведения из фондов Государственного музея изобразительного искусства Республики Татарстан, Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского, Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева и частных собраний.

Выставка работает с 21 октября 2022 по 22 января 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.