Маяк – 130. ГМИРЛИ имени В.И. Даля представил выставку к юбилею Владимира Маяковского

Государственный музей В.В. Маяковского и Литературный музей обладают обширным наследием поэта. Отобрать экспонаты – задача не из легких, но экспозиция получилась. Маяковский на ней – разный.

Поэт был бунтарем и циником, нахалом и путешественником, художником и актером. Он писал лирические стихи и не на шутку был футуристом. Фотографии, записные книжки поэта, что редко выставляют музеи, плакаты, афиши, эскизы костюмов – куда без них – Маяковский был голосом эпохи.

«Безумный ХХ» век – его время, насыщенное драматическими, трагическими, судьбоносными событиями в жизни большой страны и его собственной поэтической. Владимир Маяковский на выставке – в окружении современников – Казимира Малевича, Кукрыниксов, на диво трогательного и лиричного Александра Тышлера.

Маяковского читали и им зачитывались, одно время он не был популярен, но, как оказалось, за прошедшие 130 лет он ничуть не устарел. Он любим и почитаем как у старшего поколения, так и молодежи. Маяковский – бунтарь, нахал и скандалист с раненой душой. Экспозиция завершается его же строчками:

Грядущие люди! Кто вы?

Вот — я весь

боль и ушиб.

Вам завещаю я сад фруктовый

Моей великой души.

Лучшего финала не придумать.

Выставка «О разных Маяковских» работает до 14 января 2024 года.

Марина АБРАМОВА

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