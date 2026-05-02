Музею Победы в дар передали портрет Героя России Ольги Качуры

By editor
23
ольга качуро портрет
Татьяна Пономаренко-Левераш. Портрет Ольги Качура в Музее Победы

В дар Музею Победы передали портрет Героя России и Героя Донецкой Народной Республики Ольги Сергеевны Качуры (позывной «Корса»). Работу написала и передала музею заслуженный художник Украины, член-корреспондент Российской академии художеств, руководитель творческого объединения «Летописец Донбасса» Татьяна Пономаренко-Левераш.

личные вещи ольги качуры музей победы
Личные вещи О. Качуры в Музее Победы

«Ольга Качура всегда меня вдохновляла своим подвигом. Я знала ее лично. Она полковник МВД, с техническим образованием, взяла на себя ответственность возглавить батальон-дивизион. Она красивая, хрупкая женщина, и очень отважная, мужественная. Я хорошо знаю ее дочь Алену, я вижу, что она передала вещи мамы сюда. И, конечно, 3 августа, когда она погибла, для всех ознаменовалось потерей. Оля сейчас уже «небесный воин» и вдохновляет нас. И мне очень приятно, хотя и грустно, рассказывать об этой великой женщине – герое», – сказала Татьяна Пономаренко-Левераш.

Художник Татьяна Пономаренко-Левераш
Художник Татьяна Пономаренко-Левераш

Художник также добавила, что взялась за работу над портретом «Корсы» буквально через несколько дней после ее гибели, чтобы внести вклад в сохранение памяти об этой героической женщине.

«Для меня большая честь, что этот портрет будет храниться в моем любимом, потрясающем федеральном музее – Музее Победы. Четыре года назад мы здесь проводили выставку, посвященную героям СВО. А сейчас здесь большая экспозиция. Я собираюсь еще передать в музей портрет Владимира Жоги (позывной «Воха»)», – подчеркнула художник.

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

