Центр «Зотов» представил выставку «Дом 21. В гостях у художников»

в Центре «Зотов» откроется выставка «Дом 21. В гостях у художников», которая проведет по квартирам-мастерским знаменитых домов ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21. Краснокирпичные здания по этому адресу стали одним из эпицентров русского искусства 1910–1930‑х годов. Посетители совершат воображаемое путешествие в пять квартир, где жили и работали выдающиеся художники XX века: Александр Родченко и Варвара Степанова, Александр Древин и Надежда Удальцова, Петр Митурич и Вера Хлебникова, Густав Клуцис и Сергей Сенькин, Владимир Фаворский и его ученики.

«Дом мой, дом, в котором я живу, — самый настоящий богемский приют, своеобразный Латинский квартал, московский Монпарнас», — так писал о доме на Мясницкой его житель, поэт Николай Асеев. Местом прописки для искусства этот адрес стал еще в далеком 1838 году, когда Московское художественное общество (МХО) сняло одну из квартир в доме Юшкова. Но расцвет его художественной жизни пришелся уже на послереволюционный период, когда дом был уплотнен и передан в ведение ВХУТЕМАСа — основанного в 1920-м году учебного заведения, сыгравшего ключевую роль в развитии авангарда и конструктивизма. Тогда он наполнился художниками, архитекторами, поэтами, фотографами, дизайнерами — и превратился в самую настоящую творческую коммуну, где рождались эксперименты и формировались новые художественные направления.

Проект «Дом 21. В гостях у художников» выходит за рамки географической привязки, исследуя дом художника как среду, в которой рождается и живет искусство. Попадая в экспозицию, посетитель оказывается в метафорическом пространстве двора, там его встречают живописные работы жильцов — Роберта Фалька, Александра Лабаса, Константина Истомина, Василия Рождественского, Петра Львова, Петра Митурича и Веры Хлебниковой — с изображениями фасадов домов и видов из мастерских. Из «двора» зритель заходит в «подъезд» дома, межквартирный коридор с пятью дверьми, которые ведут его в гости к Александру Родченко и Варваре Степановой; Петру Митуричу и Вере Хлебниковой; Александру Древину и Надежде Удальцовой; Владимиру Фаворскому; и Сергею Сенькину.

Проходя от одной квартиры к другой, зритель сталкивается с разными состояниями дома. Это пространство, где единомышленники встречались и вели жаркие споры о новом и старом искусстве. Далее по коридору — квартира, в которой проходили тихие семейные вечера. Следом место, из которого ты уезжаешь в длительные путешествия, но куда так рад вернуться. «Дом», который помнит моменты отчаяния и озарения, рождения и прощания навсегда.

Каждое из ощущений кураторы раскрывают в том числе с помощью ольфакторной и звуковой сред, светового оформления, дизайна интерьера и интерактивных зон. В шумной, богатой событиями квартире Родченко посетителей будут окружать звуки джаза с винила, запахи кофе и духов, а в самом центре зала расположится стол с настоящим конструктивистским маджонгом — репродукцией настольной игры, в которую играли сами художники и их многочисленные гости. Квартира Митурич-Хлебниковых погрузит зрителей в противоположную атмосферу — приглушенный свет из окон, семейное уединение, в котором рождается особая творческая связь между родителями-художниками и их детьми. Древин и Удальцова пригласят посетителей в свою мастерскую с запахом свежей краски, масел и холстов в деревянных рамах. А у Сергея Сенькина, основоположника фотомонтажа, — развернется интерактивная зона с рабочим пространством, где каждый желающий соберет свой коллаж, соединяя фотографию, лозунг и графические элементы. Сокуратором комнаты Сергея Сенькина выступил доктор искусствоведения Игорь Смекалов.

«Эта выставка очень многослойна. Она и про большой московский доходный дом, и про его обитателей, и про их быт. И, в первую очередь, про искусство, которое рождалось в этом доме. Но это далеко не просто выставка, посвященная этим произведениям, она про контекст их возникновения и бытования. Изначально перед нами встала необычная задача. При такой кураторской концепции выставочная архитектура и экспозиционный дизайн неизбежно сами становятся экспонатами, представляющими дом и условия жизни в нем в 1920–1930-х годах прошлого века. В сущности, от нас требовалось создание некоей сценической декорации. В этом таился главный вызов — не впасть в безвкусную театральность. Мы изначально отказались от бутафории и симуляции исторической подлинности, а сосредоточились на идее создания макета жизни в натуральную величину. Конечно, в нашем макете ни фасад дома, ни коридор, ни квартиры не повторяют буквально оригинальных форм, но символически их интерпретируют, чтобы показать творческую атмосферу дома и индивидуальный характер героев, живших в нем», — Евгений Асс, архитектор выставки.

Всего на выставке представлено более 230 оригинальных работ из 22 музеев и частных собраний. Среди них Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный музей В. В. Маяковского, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Музей-заповедник «Абрамцево», Музей МАРХИ, Российский государственный архив литературы и искусства, Российская государственная библиотека, Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева, Архив Родченко-Степановой, Архив семьи Хлебниковых-Митуричей, Собрание семьи Фаворских-Шаховских, Собрание семьи Лидии Жолткевич и Георгия Ечеистова, Собрание Андрея Камышанского, Коллекция Антона Козлова, МИРА Коллекция, Собрание Галеев-Галереи, Собрание Романа Бабичева и другие.

