Звёзды вышли на «Зелёный подиум»

В историческом центре Москвы - саду имени Н.Э. Баумана - состоялся Второй фестиваль моды и роста «Зеленый подиум».

По живому зелёному подиуму прошли более 500 юных и уже состоявшихся моделей, а также звезды театра, кино и спорта в одежде от российских дизайнеров, среди которых можно было встретить звёзд кино и сцены. Так, Анастасия Макеева успела дважды продефилировать - вместе с супругом Романом Мальковым в показе SPOSOB & GB collection, и у бренда Urban Mirror от Лины Жадеевой. В яркой коллекции этого дизайнера на подиум вышли Алла Довлатова и блогер Gan 13 (Андрей Борисов). Яна Крайнова блистала в показе NoPlanetB, Екатерина Директоренко - у Stasia&Stasia, а победитель проекта Голос. Дети Владислав Тюкин вышел у Dasha Beauty Wear.

Бренд Душегрея собрал целое созвездие - по зелёному подиуму прошли поэтесса Лариса Рубальская, открывшая показ коллекции «Ветер с полей» своими душевными стихотворениями, певица Нина Шацкая, актрисы Оксана Сташенко, Ирина Лачина, Юлия Куварзина, Серафима Низовская, Светлана Тома и певица Нина Шацкая.

Также гостей ждали лекции об эко-трендах, мастер-классы, зелёный маркет и выступления любимых артистов. Одним из центральных событий фестиваля стал перфоманс «Модное прочтение русской классики» в гроте «Бельведер».

Организаторы и дизайнеры фестиваля пофантазировали на тему того, как могли бы выглядеть персонажи русской классической литературы, если бы жили в наше время и их одевали современные кутюрье.

Юлия Такшина перевоплотилась в Хозяйку медной горы, Ив Набиев и Евгений Банифатов - в Печорина и Грушницкого из «Героя нашего времени», Дарья Егорова - в Агафью Тихоновну из «Женитьбы», а Арсен Мукенди - в Александра Сергеевича Пушкина. В необычном перфомансе, режиссёром которого выступила Екатерина Директоренко, приняли участие актрисы Екатерина Радченко, Анна Здор, телеведущая Алла Довлатова, актёры Евгений Банифатов, Сергей Лызлов, Юрий Ваганов, Эдгард Арутюнов, финалист проекта Голос Арсен Мукенди, солисты ансамбля песни и пляски «Красная звезда РВСН», певица Анастасия Сизикова и др. Образы для показа придумали и предоставили Волшебная костюмерная Юджин Назаровой, Urban Mirror, Душегрея, Анро Кутюр, Stasia&Stasia, Naz Mayer, Galina Vasilyeva.

Оба дня проходили интересные лекции. Дизайнер Маша Цигаль рассказала про апсайклинг в одежде, фотограф, биолог, друг Фонда защиты китов Антон Ланге поговорил с собравшимися про осознанное потребление, а стилист Марина Степанова дала мастер-класс на тему, как собрать универсальный гардероб, не перегружая его лишними вещами.

Одна из важных идей «Зелёного подиума» - объединение молодых брендов одежды, аксессуаров, обуви, головных уборов, украшений с целью создания необычных, стильных коллабораций на подиуме. Фестиваль открывает новые возможности для талантливых дизайнеров со всей России - показать свои работы широкой аудитории и найти единомышленников. Так, например, стилисты «Зеленого подиума» соединили в одном показе «Эфир» бренды LaBa, Bjanka silk и БижуЛе, а в дефиле «Контекст» - бренды VHS Bags, BeloGera, Customknits, XLEБ и SENTI KATH.

В дни фестиваля на сцене парка выступили Родион Газманов, звезды проектов Первого канала «Голос» и «Голос. Дети» Ив Набиев, Арсен Мукенди, Владислав Тюкин, группа «Терн» и др.

Завершился фестиваль премьерой песни «Вечером» от юной певицы Анастасии Сизиковой, приехавшей из Санкт-Петербурга.

Фото – Дмитрий БАБУШКИН, Павел КОСОЛАПОВ, Анастасия ЗАЛЕВСКАЯ

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