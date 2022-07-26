28 июля 2022 года в 18:00 в Музее В.А. Тропинина состоится уникальная встреча с известным искусствоведом и куратором Алексеем Петуховым.

Алексей Петухов — один из главных авторов выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых» в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Старший научный сотрудник, хранитель ГМИИ им. А. С. Пушкина, куратор коллекции нового французского искусства. Главный редактор советского раздела виртуальной библиотеки Russian Records, коллекционер отечественных и зарубежных аудиозаписей 1900–50-х годов и артефактов материальной культуры этого времени.

Будучи яркой, творческой личностью, Алексей расскажет о выставке как о произведении искусства. В беседе-интервью мы постараемся раскрыть замысел куратора и архитекторов, поговорим об экспозиционных возможностях современных музеев, обсудим каждый этап подготовки одного из самых крупных выставочных проектов 2022 г.

Встречу ведут искусствовед и куратор, основатель Мужского клуба искусствоведов Андрей Райкин, а также главный редактор журнала «Sammlung/Коллекция» Алексей Сидельников.

Для посещения лекции необходимо приобрести билет в музей и обязательно зарегистрироваться по ссылке https://muzey-va-tropinina-i-mosk.timepad.ru/event/2106586 .

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