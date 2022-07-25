Выставка живописных и графических работ «Сибирь — территория открытий»

Выставка и презентация печатного спецвыпуска являются итоговым мероприятием проекта «Сибирь — территория открытий», реализованного старинным журналом о походах и путешествиях «Русский турист».

Марина Хлыбова. Шаманка

Представьте, что вы находитесь в поезде, идущем по самой длинной железной дороге в мире — Транссибирской магистрали. Журнал «Русский турист» словно поездка на Транссибирском экспрессе познакомит вас с регионом.

Сибирь как географический регион занимает в России огромную территорию: от Урала на западе до горных хребтов Тихоокеанского водораздела на востоке. И от берегов Северного Ледовитого океана на севере до границы с Казахстаном, Монголией и Китаем на юге. Площадь Сибири около 10 млн км2 — это почти 60% территории Российской Федерации.

Сибирь является более широким понятием, чем территориальная единица со схожим названием — Сибирский федеральный округ. И обычно к ней причисляют Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Тюменскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую и Иркутскую области, республики Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтай и Якутия. Каждый из этих 15 субъектов РФ имеет свои неповторимые природные, исторические, этнографические черты.

По приглашению журнала «Русский турист» графики и живописцы из Московского союза художников, Союза художников России и других престижных творческих объединений на языке творчества рассказали о красоте Сибири и о ее достопримечательностях.

Среди участников выставки много именитых художников: академик Российской Академии художеств Ольга Викторовна Тихонова, почетный член Российской академии художеств, член-корреспондент Международной Академии Культуры и Искусства Андрей Евгеньевич Очнев и другие.

Часть экспозиции посвящена достопримечательностям Республики Саха, которая в 2022 году отпраздновала несколько юбилеев: 390-летие Якутска и вхождения в состав Российского государства, а также 100-летие Якутской АССР. Открытие выставки приурочено к празднованию главного национального праздника якутов — Ысыаха в Москве.

Экспозиция относится к масштабному проекту «Палитра городов российских», реализуемому изданием, благодаря которому каждый регион России может презентовать свой туристический потенциал.

Когда? С 28 июля по 12 августа 2022 года.

Где? Московский дом национальностей.

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