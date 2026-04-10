Медиапроект «Женщины-герои: Курск» знакомит с непридуманными историями женской стойкости

В социальных сетях прошла премьера нового ролика медиапроекта «Женщины-герои: Курск» — история Елены Соколовой, военного корреспондента интернациональной бригады «Пятнашка» стала третьей в цикле непридуманных новелл о женщинах, приближающих Победу. Среди них – военные медики, военкоры, добровольцы и волонтеры. Две истории уже были представлены зрителю ранее – судьба добровольца, «ночной валькирии» с позывным «Марго» и Елены Касимовой («Рысь»), военврача, командира группы эвакуации раненных в Курском приграничье.

«Наши героини — женщины-герои, которые сейчас приближают Победу и становятся примером стойкости и мужества, оставаясь поистине женщинами – любящими, чувствующими, поддерживающими», – рассказала Виктория Рашина, автор и генеральный продюсер проекта.

Художественный руководитель проекта, режиссер Мария Андреева, подчеркнула особый стиль медиапроекта: «Это мой авторский подход, уже реализуемый в цикле новелл «Русский ренессанс» — натурная съёмка на аутентичных местах событий и постановочные реконструкции, в которых участницы проекта играют самих себя. Это дает искренний эмоциональный отклик».

Герой России Людмила Болилая отметила: «С некоторыми героинями проекта «Женщины-герои: Курск» я познакомилась лично на программе «Женщины-герои: опора на искусство» на «Тавриде» — все мы, можно сказать, обычные девушки с разной историей и биографией, попавшие в необычные обстоятельства — все мы теперь на войне. Кто-то боец, кто-то военный медик, кто-то военкор, а девчонки-волонтеры вообще наше спасение. Мы не видим себя со стороны, потому что мы просто «пашем» — воюем, лечим, пишем, помогаем. Но для кого-то, кто не был «за ленточкой» наши истории помогают по-настоящему открыть для себя эту сторону жизни, эту сторону нашей сегодняшней реальности. И если наши невыдуманные истории, наши чувства, наши мысли, наши слезы и улыбки помогут кому-то всем сердцем понять, что происходит на самом деле — это тоже вклад в Победу. Вклад команды проекта — тех ребят, что считают важным эти истории рассказать всей стране».

Член Генсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель реготделения ВОД «Матери России» по Москве Ирина Елиферова делится впечатлением: «Цикл «Женщины-герои: Курск» заставляет по-другому посмотреть на то, как обычно говорят о русских женщинах и их внутренней стойкости. Особенно мне запомнилась история Елены Соколовой. Ей было восемнадцать, когда война застала её в Донецке, и уже больше одиннадцати лет её жизнь связана со служением. Со стороны это называют подвигом, а для неё это просто жизнь с усталостью, ответственностью и мечтой вернуться домой. Посадить каштановую аллею там, где она когда-то гуляла с дедушкой. Это очень крутой и нужный проект, потому что именно через такие истории по-настоящему начинаешь понимать силу русских женщин».

Креативный продюсер проекта Алена Август, эксперт РАСО, подчеркивает: «Первая «восьмерка» историй – как знак бесконечности, потому что на самом деле женщин-героев в нашей стране много в различных сферах и регионах. А значит, у проекта впереди большая история и большая жизнь».

Проект реализуется командой выпускников «Мастерской новых медиа» и академии творческих индустрий «Меганом» Арт-кластера «Таврида», грант предоставлен в рамках отбора региональных инициатив, проведенного Институтом развития интернета (ИРИ), проект поддержали военкор Александр Коц, общественный деятель Ирина Елиферова, телеведущий Сергей Карнаухов и другие.