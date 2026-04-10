После школы — в джунгли: мультсериал «Маугли и Акира. Новые приключения»

После школы — в джунгли, где приключения — это новый способ учиться дружбе, смелости и взаимовыручке, пока родители заняты делами. Такой план предлагает долгожданный мультсериал от киностудии «Союзмультфильм» «Маугли и Акира. Новые приключения».

«Мультсериал «Маугли и Акира. Новые приключения» близок по своему ДНК к тем смыслам и ценностям, которые транслирует «Союзмультфильм»: авторству наших легендарных мастеров также принадлежит серия замечательных лент по вселенной Редъярда Киплинга, — отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. — Мы уверены, что новую историю о Маугли, у которого теперь появилась верная соратница по приключениям, полюбят и российские зрители».

Символично, что продолжение всеми любимой истории выходит в год 90-летия легендарной Киностудии, которая в 1967 году подарила зрителям цикл мультфильмов Романа Давыдова «Маугли».

«Запуск мультсериала «Маугли и Акира. Новые приключения» — действительно красивая история. Во-первых, это продолжение и переосмысление сюжета, который известен большинству взрослых зрителей благодаря культовому мультфильму 70-х. Во-вторых, в этой истории наш общий культурный код. Мы, родители, помним: тот мультик был для нас не просто сказкой, а «пособием по дружбе и ловкости». Мы летали на качелях, как Маугли, лазали по деревьям, как Маугли, учились дружить — как Маугли. Современные дети часто лишены этой дворовой романтики. Наша миссия — вернуть им приключенческий драйв и ощущение, что мир создан для дружбы и исследований.

Поэтому мы дарим им новую историю совсем незадолго до летних каникул. Пусть это лето станет их личными «джунглями». Дружите, прыгайте, бегайте, как Маугли, — и никакая погода не будет вам помехой! А то, что всё это происходит в 90-й юбилейный год «Союзмультфильма», — действительно хороший знак», — говорит генеральный директор телеканала «Мультиландия» Мария Дворядкина.

Мультсериал «Маугли и Акира. Новые приключения» не пытается пересказывать всем известный сюжет. Создатели решили заглянуть в те страницы «Книги джунглей», о которых раньше никто не рассказывал.

Проект создан международной командой, что символично для истории, давно ставшей частью мировой культуры: продюсером мультсериала выступил крупный азиатсткий производитель детского контента сингапурская компания PowerKids Entertainment в сотрудничестве с компаниями BeIN (Катар), Dea Planeta (Латинская Америка), Telegael (Ирландия) и TwelveP Animation (ОАЭ). Авторами сценария проекта стали известные сценаристы Джефф Сейджер и Эрик Стейнхардт, работавшие над проектами «Герои в масках», «Щенячий патруль», «Супер Крылья. Суперпомощники» и «Шоу Снупи».

«Наш подход заключался не в замене уже существующего, а в его расширении. Мы сохранили дух вселенной Киплинга, но позволили персонажам развиваться так, чтобы это выглядело органично для современной аудитории. Отношения героев стали глубже, эмоции — выразительнее, а истории обрели ритм, который ожидают и ценят дети. Цель была простой, но требовательной: зрители должны с первых минут узнавать этот мир и в то же время чувствовать, что видят его впервые», — рассказывает Генеральный директор Powerkids Entertainment Манож Мишра.

«Маугли и Акира. Новые приключения» словно даёт новое дыхание культовой истории, которая больше века говорит с читателями и зрителями на универсальном языке, рассуждает о выборе, взрослении и поиске своего места в мире. Легенда о Маугли получает современное воплощение, сохраняя глубину оригинала и добавляя динамику и визуальный размах, которые оценит новое поколение зрителей.

Открывая неизведанные страницы истории, «Маугли и Акира. Новые приключения» позволяет посмотреть на мир джунглей свежим взглядом — более живым, детальным и кинематографичным, где сама природа становится полноценным участником действия, а каждая серия ощущается как самостоятельное путешествие героев. Их в новом мультсериале стало больше. Так, в джунглях появится ещё один человеческий детёныш – самобытная, смелая и дерзкая Акира. В отличие от Магули, Акира смотрит на джунгли глазами исследователя: этот мир для неё удивителен и необычен.

«Маугли олицетворяет инстинкт, свободу и дикий дух джунглей, тогда как Акира привносит интеллект, дисциплину и внутреннюю силу. Когда эти персонажи взаимодействуют, истории наполняются новой энергией. Их отношения позволяют нам взглянуть на дружбу в современном контексте. Иногда они соглашаются друг с другом, иногда бросают друг другу вызов, а порой одному приходится учиться у другого. Этот баланс делает путь Маугли и Акиры более живым и близким современным детям», — отмечает Манож Мишра.

Юным зрителям мультсериал подарит захватывающие приключения в колоритных и опасных джунглях, а также живое пространство для воображения. Для родителей это повод устроить совместный просмотр с детьми, обменяться впечатлениями, зрительским опытом и обсудить такие важные темы, как дружба, смелость, ответственность и взросление.

«Ритм повествования — довольно энергичный, юмор — доступный, при этом мир мультсериала обладает достаточной глубиной, чтобы удерживать внимание зрителей от серии к серии. Лучшие детские истории — те, которые семьи смотрят вместе, и именно эта идея служила нам ориентиром на протяжении всей работы над „Маугли и Акирой“», — комментирует Манож Мишра.