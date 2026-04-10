В «Черном дворе» закончилось детство

Один из главных героев — Муха отбывает срок за убийство таксиста, но теперь его переводят из детской колонии — во взрослую. По иронии судьбы друга детства Мухи – Боба – забирают в армию и отправляют служить охранником в эту же самую колонию.

В тюрьме Муху вербуют, обещая условно-досрочное освобождение. Его задача — помочь найти заключенного, который собирается бежать. Муха соглашается на сделку с совестью, когда узнает, что у него есть сын, который вот уже год растет без матери, погибшей в автомобильной аварии.

Обнаружив человека, который планирует бежать из тюрьмы, Муха не спешит докладывать о нем, и вместо этого решает бежать вместе с ним – через подкоп. Но об их планах узнает Боб, и старая дружба не позволяет ему доложить о побеге Мухи начальству…

Фильм — продолжение нашумевшего казахстанско-кыргызского сериала «Черный двор» — в формате полнометражного фильма. В день онлайн-премьеры сериал обрушил сервер «Казахтелекома», настолько велико было количество зрителей.

В фильме содержатся отсылки к сериалу «Бригада» и фильму «Брат». Герои картины предпочитают брать пример с Саши Белого, а сам фильм повествует о «потерянном поколении», затрагивая темы дружбы, совести и выбора между понятиями и законом.

Кадры — жесткая, но честная реальность. Это не приукрашенная сказка, а история про жизнь такой, какая она есть – с ее сложностями, выбором и последствиями. Герои картины прописаны так, что им сочувствуешь, даже если с ними не согласен. У каждого – своя правда и свой выбор.

Главные роли сыграли Рауан Ахмедов, Айбар Салы, Акжол Примбетов, Дамир Амангельдин — актеры, которые после выхода «Черного двора» проснулись знаменитыми; а также Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»).