РОСИЗО открыл выставку «Русский замок. Кузнечная летопись»

РОСИЗО в своих залах в Петроверигском переулке представил выставку «Русский замок. Кузнечная летопись». Проект представляет крупнейшую в России коллекцию старинных русских замков. В экспозицию вошло более 1000 предметов из фондов РОСИЗО, российских государственных музеев и частной коллекции Вячеслава Арбузова.

Экспозиция позволит зрителю проследить путешествие замка от зарождения в горниле кузницы, через праздничную ярмарку, к своему пристанищу в русской избе. На выставке можно познакомиться с технологией ручного производства замков, с искусством российских кузнецов.

В церемонии открытия выставки приняли участие генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, коллекционер Вячеслав Арбузов и куратор выставки Дина Иващенко.

«Мы с радостью и большой гордостью открываем выставку «Русский замок. Кузнечная летопись». Вызывает восторг насколько многообразной, интересной, по-детски притягательной может быть история русского замка. Она удивительно красивая, трогательная и нежная. Хочу подчеркнуть, что наша история, наше искусство держится на невероятных энтузиастах, на коллекционерах, которые любят свое дело. И мы сейчас благодаря этой любви можем увидеть уникальную коллекцию и многообразие нашей истории», — отметила Ольга Галактионова.

«Наша выставка сегодня актуальна, как никогда. Она раскрывает культурные коды, характеризующие наше сознание через преемственность народного декоративно-прикладного искусства. Нам удалось собрать для выставки более тысячи старинных замков и ключей. Среди них есть редчайшие и интереснейшие предметы: музыкальные, с секретным механизмом, огромные и микроскопические, ювелирно украшенные и брутальные. На выставке представлена живопись от крупнейших музейных художников советского времени, таких как Аркадий Пластов, Гелий Коржев, Пётр Оссовский. А также современные авторы, которые рассуждают об архетипах и национальных мифах, живущих в сознании сегодняшнего городского человека», — прокомментировала Дина Иващенко.

Выставка продлится до 11 декабря 2022 года по адресу: Петроверигский пер. 4, стр. 1.

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