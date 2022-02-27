МЭТ КОЛЛИШОУ. ЗОНА МАШИН

Мэт Коллишоу – один из самых ярких представителей современной британской арт-сцены, чье имя неразрывно связано с группой Young British Artists (YBA). Сокурсник Дэмиена Хёрста по Goldsmiths College, Коллишоу стал одним из 16 молодых художников – участников легендарной выставки Freeze, организованной Хёрстом в 1988 году и знаменитой выставки Sensation 1997 года. Его выставочно-исследовательский проект открыт и доступен для посещения в Галерее Гари Татинцяна до 25 июня 2022 года

За 30 лет успешной карьеры Коллишоу стал символом концептуального искусства и мастером визуальных воплощений. Каждый его проект – новое яркое событие, собирающее тысячи зрителей в музеях и галереях по всему миру.

Исследуя природу человеческого подсознания и способы влияния на него через различные медиа, Коллишоу создает свои уникальные работы – оптические иллюзии, живопись, проекции и подвижные скульптуры, – приковывающие взгляд зрителя и заставляющие задуматься о фундаментальных вопросах психологии, истории и науки.

За яркостью и внешней привлекательностью каждой работы скрыто глубокое исследование того, как сегодня мы воспринимаем мир через визуальные образы, и как современные технологии способны манипулировать нашим сознанием и программировать наши действия.

В 2018 году Галерея Гари Татинцяна представила в Москве проект Мэта Коллишоу «Альбион». В 2022-м в пространстве галереи развернется выставка «Зона машин», название которой позаимствовано у одной из работ, представленных в экспозиции. Зона машин — устоявшийся термин, определяющий состояние азартных игроков, поглощённых игрой настолько, что внешний мир для них перестает существовать.

Игрок продолжает играть, ожидая случайного выигрыша, не зная, какая карта выпадет следующей. Этот феномен привыкания, вызываемого переменным вознаграждением, активно используется разработчиками программного обеспечения для построения механики социальных сетей. Такие функции, как «комментарии» и «лайки», заставляют людей возвращаться и бесконечно проверять ленты своих приложений.

«Зона машин» отражает нашу растущую зависимость от сценариев цифрового мира. Инсталляция The Machine Zone, 2019 отсылает к экспериментам американского психолога Берреса Фредерика Скиннера 1950-х годов, в которых он исследовал поведение животных, обусловленное системой поощрений. Скиннер давал своим подопытным сигнал, побуждавший их совершать набор действий взамен на вознаграждение: увидев, как загорается кнопка, животное нажимало на нее и получало еду. Скиннер заключил, что наше ежедневное поведение является запрограммированной реакцией, возникающей под влиянием определенных обстоятельств и окружения. Выводы Скиннера лежат в основе разработки алгоритмов, управляющих нашим и действиями в социальных сетях. Эти алгоритмы, подкрепленные «рейтингами, комментариями и лайками», формируют наши привычки, вызывая неосознанное привыкание.

Живописная серия TheOperant Conditioning Chamber, 2022 основана на фотографиях ранних экспериментов американского психолога Берреса Фредерика Скиннера с почтовыми голубями. Ящик Скиннера – знаменитое изобретение для фиксации поведенческой реакции.

«Используя пищу, рычаги и другие факторы, Скиннер продемонстрировал, что то, что считалось независимым откликом, на самом деле является условным рефлексом, и тем самым поставил под вопрос казавшееся незыблемым понятие свободы воли», – говорит Лорин Слейтер.

Работа The Centrifugal Soul, 2016 была создана в сотрудничестве с известным эволюционным психологом Джеффри Миллером. Масштабный зоотроп – изящная конструкция, изобретенная еще во времена Викторианской эпохи, отсылки к которой непременно появляются в работах Коллишоу. В центре зоотропа помещена платформа с закреплёнными на ней фигурами цветов и птиц. Вращаясь со скоростью 60 оборотов в минуту, платформа ежесекундно освещается вспышками стробоскопического света. Ритуал ухаживания – особое поведение птиц, обусловленное врожденным инстинктом продолжения рода. Изучение этого феномена легло в основу маркетинговых программ и принципа действия социальных сетей. Искажая реальность фильтрами и вымышленными историями, пользователь демонстрирует идеализированную версию себя в борьбе за популярность и успех в обществе.

В своей работе Alpha Omega ΑΩ, 2016 Мэт Коллишоу буквально сталкивает два мира – мир современных технологий и мир дикой, нетронутой человеком природы. На поверхности заброшенного в джунглях гермошлема зритель видит изображение шимпанзе, с любопытством разглядывающего мир по ту сторону стекла. Художник не только поднимает вопрос о неконтролируемых темпах глобализации в попытках освоения новых пространств, но и заставляет задуматься о пригодности технологического прогресса в условиях полной изоляции от социума.

Работа The Nerve Rack, 2019 изначально была специально создана для бывшей семинарии Ушоу в графстве Дарем. Механическая фигура орла в натуральную величину была установлена в часовне церкви святого Кутберта напротив одного из сокровищ графства – пюпитра, у венчанного бронзовой скульптурой орла, работы архитектора Огастеса Пьюджина. Инсталляция стала продолжением исследования Коллишоу о противоборстве религиозных убеждений в Англии XVI века. Величественные образы птиц воплощали собой единство и, в то же время, непримиримые различия католического и протестантского движений той эпохи. Противопоставляя минимализм машины изящности бронзовой скульптуры, художник задумывается о силе внушения и способах искажения информации через визуальные образы.

Серия Expiration Painting, 2016 – живописные работы, вдохновленные полотнами старых мастеров, сюжеты которых затрагивают тему быстротечности человеческой жизни. Помещенные в рамы из плексигласа, репродукции остаются незавершенными и внешне похожи на не допечатанные на принтере фотокопии. Заменив привычный облик полотен на новый, свойственной эпохе цифровых технологий, художник следит, как изменяется наше отношение к живописи от способа визуального оформления.

«Я стараюсь выяснить, что именно происходит, когда мы создаем изображение, симулякр мира, и насколько оно отделяет нас от мира реального… И в этом я опираюсь на множество различных областей: от эволюционной биологии, которая меня так занимает, до истории искусства и развивающихся технологий», – пишет Мэт Коллишоу.

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