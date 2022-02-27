«Дом дракона». Мир «Игры престолов» пополнится ещё одной культовой сагой

– Захватывающая новость из Лондона — мне сообщили, – пишет в своём блоге автор культовой саги «Игра престолов» Джордж Мартин, – что завершились съемки первого сезона «Дома дракона».
Да, все десять эпизодов. Я видел грубые сокращения некоторых из них, и я люблю их. Конечно, предстоит проделать гораздо больше работы. Спецэффекты, цветовой хронометраж, партитура, вся пост-продакшн работа. Но сценарий, режиссура, актерская игра – все это выглядит потрясающе. Надеюсь, они вам понравятся так же, как и мне. Я снимаю шляпу перед Райаном и Мигелем и их командой, а также перед нашим удивительным актерским составом. Итак, когда вы увидите это, спросите вы? Когда драконы будут танцевать? Я хотел бы сказать вам. Как я уже сказал, многое еще предстоит сделать, и ковид затрудняет планирование. Этой весной? Неправдоподобный. Может быть, лето? Может быть. Кто знает? Вы узнаете, когда мы это сделаем, – пишет Джордж Мартин.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.