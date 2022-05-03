В московских парках стартовал сезон фонтанов!

В парках столицы начали работать фонтаны. Ежегодно скверы и площади около них становятся любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Здесь назначают свидания, отмечают праздники, гуляют с детьми и фотографируются.

Два восхитительных фонтана расположились в саду «Эрмитаж» — в одном из старейших парков столицы. Первый из них величественно встречает гостей у главного входа. Выполненный в классическом стиле из белого мрамора, с двумя чашами, подсвечивающимися в ночное время. Второй фонтан расположился в теневой части сада. Он представляет собой вазу из черного чугуна, установленного на высоком каменном постаменте. Из центра вазы вверх устремляются водяные струи и стекают вниз в небольшой бассейн, огороженный бортиками. Найти его можно между памятником Всем Влюбленным и летней эстрадой. Уверены, вы неоднократно вернетесь в сад «Эрмитаж», чтобы вновь насладиться этой красотой.

Первая версия Центрального фонтана в Парке Горького была сооружена в 1930-е годы по проекту Александра Власова. В середине располагалась ставшая легендарной скульптура Ивана Шадра «Девушка с веслом». Он находился ближе к Крымскому валу, но после реконструкции 1955 был передвинут в центр партера парка. К Олимпийским играм в 1980 году фонтан оборудовали подсветкой. Проектом занималась немецкая фирма Siemens. Лампы накаливания заменили на прожекторы только в 2018 году, тогда же в центр фонтана установили 16 динамиков, и он стал светомузыкальным. В летний период он поёт и танцует пять раз в день, а с 22:30 до 22:55 музыкальное выступление сопровождается световым шоу.

Помимо главного фонтана не можем не отметить фонтан с поэтичным названием «Девушка на буме». Его композиционный центр — гимнастка, балансирующая на перекладине. Скульптура входит в цикл спортивных работ известного автора Елены Янсон-Манизер.

Также в парке есть фонтан в римском стиле — он находится рядом с Пушкинской набережной у Андреевского пешеходного моста, в одном из самых красивых мест парка — розарии. Вода в нем падает уровнями, переливаясь из одной чаши в другую.

А в изящной чаше фигурного фонтана «Девушка с кувшином» возвышается скульптура полуобнаженной девушки. Она держит в руках кувшин с льющейся водой, у ее ног сидит кудрявый амур, а чашу с ними поддерживают хвостами четыре огромные рыбы.

Каскадный фонтан Нескучного сада по праву считается одной из визитных карточек территории. Его часто называют «Купальщицей», «Ныряльщицей», «Пловчихой» из-за верхней части, на которой установлена скульптура «Прыжок в воду» Ромуальдо Иодко. Фонтан представляет собой каскад ступеней, по которому вода спускается в грот, а оттуда перетекает в небольшой бассейн. По бокам от каскада расположены гранитные лестницы, а купель украшает скульптурная композиция «Мальчики с карпами». Интересно, что сооружение не имеет насосов, вода спускается самотеком из пруда выше.

На территории парка искусств «Музеон» можно отдохнуть у двух фонтанов. Один их них — сухой. Он был установлен на Крымской набережной осенью 2013 г. А назван так, потому что у него нет чаши с водой, как у классического. Струи воды бьют будто из асфальта и то выстреливают на 3 метра, то не поднимаются выше колена. Фонтан украшает динамичное освещение, работающее в темное время суток. Его площадь 840 кв.м., а 200 распылителей работают в самых разных режимах.

Также здесь есть фонтан «Лужа», который скорее напоминает пруд. В нем нет традиционных струй, так как концептуально он подчеркивает существующий рельеф Крымской набережной и сделан так, чтобы его действительно можно было бы принять за настоящую лужу. Рядом с ним расположены деревянные скамейки и лежаки, разделяющие газон и дорожки, чтобы подчеркнуть естественный рельеф местности.

В Измайловском парке теплое время года можно отдохнуть у воды на площади перед дирекцией парка (аллея Большого круга, 7). Там симметрично расположены два одинаковых фонтана с закрытыми чашами, коричневого цвета. Они оснащены 2 рядами струй (сверху и снизу) и дополнительной маленькой чашей, помимо основной. Есть у фонтана и подсветка.

В Сиреневом саду можно полюбоваться сухим фонтаном. Он расположен в самом центре и снабжен двумя рядами струй с кругом по центру.. В жаркую погоду рядом с ним приятно находиться, а когда темнеет, фонтан преображается благодаря яркой подсветке. Найти его можно неподалеку от главного входа со стороны Щелковского шоссе (с левой стороны от скульптурной композиции «Цветок сирени»).

В Таганском парке расположен современный фонтан, состоящий из трех гранитных чаш и металлической конструкции из изогнутых хромированных трубок. Их серебристый букет сам по себе напоминает внезапный всплеск воды. Окруженный цветниками и удобными лавочками, фонтан является местом спокойного и романтического отдыха посетителей. С территории вокруг фонтана открывается живописный вид на Воскресенский собор Покровского монастыря.

Сухой фонтан Детского парка им. Прямикова — одно из главных его украшений в летнее время года. Струи устремляются вверх будто бы из-под земли. Когда фонтан не работает, площадка остается сухой. Ежедневно при помощи 43 струй фонтан создает различные водные картины. В жаркую погоду фонтан служит водным аттракционом для детских игр и освежает прохладой.

В Саду им. Баумана можно увидеть необычный фонтан-василиск — он представляет собой фигуру дракона, сидящего на чаше, а из его рта льется вода. Базельский фонтан-василиск — необычный подарок швейцарского города Базель Москве. Фонтаны-василиски — один из символов Базеля: легенда гласит, что в прошлом базельцы победили могучего василиска, и его изображение стало эмблемой города. Так как на гербе Москвы тоже изображен поверженный дракон, Базель сделал российской столице символический подарок. Сам фонтан установлен в Саду в 2012 году. Его можно найти у центральной аллеи, недалеко от открытой веранды.

На набережной парка «Северное Тушино» расположен фонтан замкнутого цикла «Парус», который состоит из мраморной чаши и декоративной конструкции из нержавеющей стали, выполненной в виде паруса. Фонтан гармонично вписывается в тематику парка, расположенного вдоль Химкинского водохранилища. Чтобы выйти к фонтану, нужно зайти в центральный вход парка (ул. Свободы, 56, стр.1), пройти центральную площадь и спуститься к набережной.

Слева от главного входа в парк расположен фонтан классической конструкции: чаша-бассейн, в середине которого установлена ваза. Из центра вазы вверх устремляются водяные струи и падают в небольшой бассейн, огороженный бортиками. Конструкция украшена керамической мозаикой. В темное время суток фонтан преображается яркой подсветкой.

Зона отдыха «Покровский берег» — камерный парк, расположенный на берегу Химкинского водохранилища. В ландшафт территории гармонично вписывается небольшой искусственный пятиступенчатый каскадный водопад. И чаша, и водопад облицованы бутовым камнем. В вечернее время вокруг кустарника по периметру Каскада включается декоративная подсветка, благодаря чему листва приобретает сочные оттенки, а пространство становится особенно уютным. Расположен фонтан в центральной части парка.

Сухой фонтан парка «Ходынское поле», расположенный на центральном променаде, давно полюбился гостям и жителям столицы. Его площадь составляет 778 метром и снабжен он 245 струями. Сооружение оснащено автоматическим управлением, которое меняет высоту струй, их ритмичность и подсветку. Фонтан оборудован подсветкой и музыкой, которые запускаются в вечернее время: двигаясь в такт музыке, струи создают ощущение танцующего фонтана. Чаша сухого фонтана находится ниже уровня земли, струи воды при этом выбиваются через решетки, установленные на одном уровне с покрытием: со стороны это выглядит так, словно фонтан бьет из-под земли.

В Бабушкинском парке работает цветомузыкальный сухой фонтан. По конструкции можно ходить и перемещаться, струи воды выходят на поверхность не из чаши, а через решетку, которая установлена на уровне с землей. Вода стекает таким же образом: через решетку попадает обратно, проходит фильтрацию и снова бьется потоками наружу.

Поверхность покрыта гидрофобной пленкой, поэтому чем больше высота падения, тем быстрее движется вода, стремясь «убежать» с водоотталкивающей поверхности. Она собирается в шарики и «бегает» по плоской чаше фонтана, как ртуть при комнатной температуре.

Фонтан находится с правой стороны от главного входа в Бабушкинский парк недалеко от арт-объекта «Я люблю Москву».

Посетителя парка им Ю.М.Лужкова также могут отдохнуть у сухого фонтана. Он отличается от своих традиционных «собратьев» способом установки и дальнейшей эксплуатацией. По конструкции можно ходить и перемещаться, струи воды выходят на поверхность не из чаши, как это бывает в обычных фонтанах, а через решетку, которая установлена на одном уровне с землей. Вода стекает таким же образом: через решетку попадает обратно, проходит фильтрацию и снова бьется потоками наружу. А вечером включается подсветка фонтана. Он находится в центральной части парка — рядом со сценической площадкой, напротив кафе «Меркато».

Во время летнего сезона в музее-заповеднике «Царицыно» работает светодинамический музыкальный фонтан — одно из самых популярных мест Москвы. У посетителей есть прекрасная возможность увидеть фантастическое по красоте зрелище: более 800 струй фонтана под музыку поднимаются на высоту до 15 метров. К острову с противоположных берегов перекинуты два ажурных моста. По вечерам более 3000 подводных светильников подсвечивают струи воды, превращая фонтан в настоящее светомузыкальное представление. Струи «танцуют» под «Королевские фейерверки» Г. Ф. Генделя, «Серенаду из струнного квартета №17» Й. Гайдна, «Дивертисмент №3 фа-мажор» В. А. Моцарта и мелодии из оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка. Всего более 20 музыкальный треков звучат на острове-подкове во время работы фонтана.Расположен он на Среднем Царицынском пруду (рядом с центральным входом в парк) и работает ежедневно с 09:00 до 00:00. Подсветка фонтана включена ежедневно с 21:00 до 00:00.

В парке «Сокольники» фонтан представляет собой большую чашу. Главная особенность конструкции — борт, покрытый профилированным листовым дюралем, обработанным бесцветным анодированием. Его рассекают 12 пилонов-волнорезов, в которых предусмотрены подающие устройства для радиальных «струй-ножей» и их подсветов. Рядом с фонтаном находится многоуровневый подиум для отдыха. Предусмотрена декоративная диодная подсветка частей подиума по всему периметру каждого из уровней. В вечернее время зону украшает белое «холодное свечение». Есть статичная подсветка струй тёплым светом. Расположен он на Фонтанной площади напротив Главного входа

Недалеко от центрального фонтана в парке есть боковые фонтаны. Они расположены по обе стороны от окончания центральной аллеи в начале Фонтанной площади. Это бетонные конструкции с подсветкой — две чаши прямоугольной формы, в которых установлены многоструйные латунные насадки, создающие струи высотой до 2 м. Водные арки подсвечиваются в вечернее время встроенной rgb-подсветкой.

В пруду Гончаровского парка расположен «плавающий» фонтан, установленный на специальной «подушке». Выполнен в классическом стиле с двумя типами струй: до пяти метров и до метра.

В летний сезон это одна из точек притяжения, потому что посетители парка могут отдохнуть на набережной в тени деревьев, насладиться прохладой от брызг фонтана и полюбоваться ровной гладью пруда. Пруд расположен возле входа в парк со стороны улицы Гончарова.

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