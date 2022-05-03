В столице завершился прием работ на IV городской конкурс «Наследие моего района». Дети прислали более 3,5 тысячи рисунков — на 500 больше, чем в прошлом году. Теперь их предстоит оценить жюри. Результаты станут известны в конце мая, тогда же наградят победителей, рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«За четыре сезона конкурс объединил 8,5 тысячи участников. В этом году ребята со всей Москвы прислали больше 3,5 тысячи работ. Рисунки посвящены любимым паркам, скверам, историческим зданиям и памятникам — тем объектам, которые формируют облик и отражают самобытность районов», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Она уточнила, что за прошедшие годы аудитория конкурса выросла в семь раз: с 500 участников в 2019 году до 3,5 тысячи в 2022-м.

На этот раз работы принимались в восьми номинациях. В основной ребятам предложили нарисовать любой важный ландшафтный или архитектурный ансамбль в их районе, включая парки, набережные, мосты, церкви. Среди других номинаций — «Москва Петра I» (к 350-летию со дня рождения Петра Великого), «Памятники-герои», «Парки и усадьбы Москвы», а также «Особый взгляд» (для детей с особенностями здоровья). Принять участие в конкурсе могли школьники в возрасте от семи до 15 лет.

В состав жюри конкурса вошли художники, реставраторы, архитекторы, педагоги, искусствоведы, скульпторы, представители столичного Департамента культурного наследия и другие профессионалы.

Победителей выберут в двух возрастных группах: от семи до 11 и от 12 до 15 лет в категориях «Любитель» и «Профессионал» (в ней участвовали ребята, которые учатся рисовать в школах искусств).

В номинации «Приз зрительских симпатий» победителя выберут по количеству позитивных оценок в соцсетях. Для этого любой участник мог разместить свой рисунок в социальной сети «ВКонтакте» под хештегом #Наследиемоегорайона2022.

Все лауреаты получат призы и подарки, а работы лучших конкурсантов выставят летом на Рождественском бульваре.

Все этапы конкурса и детальная информация представлены на сайте наследиемоегорайона.рф. Здесь же появятся сведения о победителях.

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