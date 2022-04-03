Международная интерактивная выставка «Пеликантность. Пеликаны мира» открылась в Московском зоопарке

1 апреля 2022 года, в Международный день птиц, на территории Московского зоопарка, в историческом особняке XIX века — доме П.Т. Клюева, открылась мультимедийная фотовыставка «Пеликантность. Пеликаны мира». Здесь собраны лучшие кадры удивительных пеликанов, сделанные в разных уголках нашей планеты российскими профессиональными фотографами и любителями.

В рамках церемонии открытия на выставке прошел ряд тематических мероприятий. Приветственное слово произнесли генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова и член правления Союза Фотографов Дикой Природы Ростислав Машин. Орнитолог и путешественник Григорий Евтушенко рассказал о секретах бёрдвотчинга и провёл мастер-класс по анималистической фотографии. Учёный секретарь зоопарка Роман Аношин прочитал лекцию о том, как изучают пеликанов на юге России, а зоотехник отдела орнитологии Ирина Аношина рассказала о жизни пеликанов в зоопарке.

Специальным гостем открытия стал легендарный ведущий программы «В мире животных», путешественник, ученый-зоолог Николай Николаевич Дроздов. «Сложно съездить на Кубу, в Перу, в Африку, в Австралию. А здесь есть пеликаны со всех континентов Земли», — сказал ученый редакции познавательного журнала «Вокруг Света».

Выставка проходит при поддержке туристического сервиса и нового удобного инструмента для планирования путешествий по Москве и регионам России RUSSPASS. Организаторами выступили Московский зоопарк, Союз фотографов дикой природы, творческий коллектив Monticola Films, а также российская креативно-технологическая компания «Красный квадрат».

Уникальные фотографии и видеоматериалы, мультимедиа и VR-технологии, специально разработанный информативный сайт и познавательный чат-бот для Telegram, а также серия тематических мероприятий — все это превращает выставку «Пеликантность. Пеликаны мира» в разносторонний развлекательно-образовательный проект и в цифровом, и в выставочном пространстве.

Для создания выставки организаторами проведен национальный конкурс: российские фотографы, профессионалы и любители, прислали более 800 репортажных и художественных кадров. Лучшие снимки отбирали эксперты из Союза фотографов дикой природы. На выставку в Московский зоопарк попали самые выдающиеся работы, сделанные по всему миру — в России, Кении, Израиле, Греции, США, Австралии, Мексике, Перу и Кубе и других странах. Гости зоопарка смогут взглянуть на пеликанов глазами десятков увлеченных орнитологов-любителей: мастерство фотографов проиллюстрирует красоту и уклад жизни этих загадочных птиц, а также позволит отправиться в мультимедийное путешествие с помощью смартфона и познакомиться с удивительными пернатыми поближе.

Каждая фотография выставки сопровождается уникальным QR-кодом с историями авторов снимков и дополнительным мультимедийным контентом. Содержательно экспозицию дополняют информационные стенды, разработанные при участии российских ученых и путешественников. Выставка создавалась для широкой аудитории и будет интересна и самым юным гостям Московского зоопарка, и взрослым.

Само название выставки — «Пеликантность. Пеликаны мира» — призывает осознанно относиться к природе и рождает новое слово, означающее внимательное, бережное и доброжелательное отношение человека к пеликанам.

Современным познавательно-игровым решением для продвижения выставки стал чат-бот в Telegram. Пользователям мессенджера предлагают познакомиться с «Пеликанычем» и расспросить его про жизнь и быт этих удивительных птиц. В шутливой форме в чате можно узнать о вкусовых предпочтениях пеликанов, боятся ли они людей, мешает ли им мешок, который располагается под клювом, и кто главный в пеликаньей семье.

Специально для проекта дизайн-бюро медиагруппы «Красный квадрат» разработало анималистический шрифт Pelican, ставший важной концептуальной составляющей выставки. Вдохновлялись дизайнеры необычной анатомией и чертами характера героев выставки: пеликаны одновременно грациозны, миролюбивы и очень самобытны. Шрифт бесплатный, его можно скачать на сайте выставки pelicancy.ru. В качестве благодарности за использование шрифта есть возможность оставить добровольное пожертвование зоопарку, став опекуном пеликана. Ознакомиться с подробностями опекунской программы можно на официальном сайте Московского зоопарка.

Выставка о пеликанах мира является частью масштабного международного кинопроекта, над которым уже ведет работу режиссер Надежда Дорофеева: научно-популярный фильм «Пеликаний остров» готовится к выходу в 2023 году.

«Пеликантность. Пеликаны мира» — заметное событие, пример современного подхода к образовательным некоммерческим проектам с контентом высокого класса. Экспозиция, открытая для посещения с 1 апреля по 28 мая, подготовлена в рамках научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!».

Этот проект создан для вовлечения российских режиссеров и фотографов, ученых и путешественников, которые стремятся развивать принцип «осознанного отношения к природе» и рассказывают с помощью контента про природу и животных нашей страны и мира.

«Пеликаны — одни из самых интересных и малоизученных птиц, о которых хочет узнать большое количество людей, именно поэтому одной из главных задач зоопарка является просвещение. Не менее важная миссия – создание резервной популяции этих птиц в неволе. Нашим специалистам удалось добиться регулярного размножения как розовых, так и кудрявых пеликанов. О том, насколько это важно, мы хотим рассказывать регулярно — в том числе и в рамках подобных выставок», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Тема экологического просвещения сейчас очень актуальна. При этом уровень реального понимания экологической ситуации, конкретных проблем и, главное, методов их решения у населения весьма мал. Подобное погружение и получение новых знаний, рожденное личным сопереживанием, порождает более бережное и ответственное отношение к природе — людям свойственно оберегать то, что они любят и понимают», — комментирует вдохновитель проекта «Пеликантность. Пеликаны мира», режиссер и оператор фильма «Пеликаний остров», ученый и путешественница, Надежда Дорофеева.

«Сейчас очень важны и востребованы материалы по популяризации науки. А одним из самых наглядных способов донести информацию, несомненно, являются красивые, качественные и интересные визуальные материалы, над которыми работали фотографы и кинематографисты», — Виктор Тяхт — известный русский фотограф-анималист, сооснователь межрегиональной общественной организации Союз фотографов дикой природы.

Фото пеликанов — Надежда ДОРОФЕЕВА

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