Международный фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» объявляет питчинг сценариев. Лучшие работы получат финансирование и будут показаны на фестивале «ЛАМПА-2023».

Международный фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» объявляет питчинг проектов социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы. Авторы лучших сценариев получат финансирование на частичную или полную реализацию кинопроекта, а также иную поддержку в его реализации, например, звездный актерский состав в лице амбассадоров и друзей фестиваля: Антона Богданова, Катерины Шпицы, Федора Добронравова, Яны Поплавской и других. Проекты могут рассчитывать на поддержку до 2 млн рублей. Видеоработы, снятые по сценариям победителей, будут показаны на следующем фестивале «ЛАМПА» в 2023 году.

Принять участие в питчинге могут все желающие: профессионалы и любители. Прием работ будет проводиться с 11 июня по 11 июля 2022 на сайте http://lampa.film/pitching2022 .

Шорт-лист будет опубликован не позднее 19 августа 2022 года.

Защита сценариев и объявление победителей пройдет 6-9 декабря в Москве в рамках кинофестиваля «ЛАМПА». Десятки сценаристов и режиссеров импакт-кино соберутся на одной площадке и представят свои работы экспертному жюри. Москва станет третьим городом, принимающим фестиваль в этом году (8-11 сентября фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге, 13-16 октября – в Перми).

Питчинг «ЛАМПЫ» направлен на поддержку талантливых сценаристов, продвигающих социально значимые темы, на развитие и продвижение индустрии импакт-кино. На конкурс принимаются сценарии, которые освещают проекты позитивных изменений: деятельность благотворительных организаций и волонтеров; рассказывают об инициативах в области защиты окружающей среды, о проектах по сохранению культурно-исторического наследия, о развитии инклюзии и доступной среды, о семейных ценностях и других социально важных темах и о людях, которые своим неравнодушием меняют мир к лучшему.

Участники могут заявить свои работы в одном из четырех направлений:

Документальный короткометражный фильм;

Игровой короткометражный фильм;

Социальный видеоролик;

Социальная реклама.

В рамках специальной номинации «Особый фокус» в конкурсе смогут принять участие юные режиссеры и сценаристы в возрасте от 10 до 18 лет. Они могут представить сценарии о героях, которые учат самому важному – любви к близким, к месту, где ты родился, к друзьям и незнакомым людям, которым нужна поддержка.

Впервые питчинг сценариев в рамках международного кинофестиваля «ЛАМПА» прошел в 2021 году. На конкурс было подано 178 работ. По сценариям победителей сняты игровые короткометражные фильмы с участием популярных актеров-амбассадоров кинофестиваля: Катерины Шпицы, Ивана Добронравова, Яны Поплавской. Зрители смогут увидеть эти работы на Международном кинофестивале «ЛАМПА» в Москве 6-9 декабря 2022 года.

«Питчинг сценариев – это замечательная возможность для профессиональных сценаристов и любителей рассказать истории о доброте, взаимопонимании, помощи, принятии, поддержке. – говорит Ольга Зубкова, президент Международного кинофестиваля «ЛАМПА», член совета Общественного Телевидения России. – Мы знаем, что таких сюжетов очень много, потому что часто сама жизнь подсказывает нам их. Задача нашего проекта – сделать так, чтобы как можно больше талантливых людей смогли поделиться своими киноисториями и еще больше людей смогли увидеть их».

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