День рождения проекта Colife

Уже 4 года проект Colife создает атмосферную и комфортную жизнь в современном формате, приглашая людей стать жильцами стильных квартир. А в прошлом году появился первый полноформатный масштабный коливинг на 58 студий. Коливинг — это не просто пространство для аренды жилья, это комьюнити, в котором выстроена своя экосистема, насыщенная общением, поддержкой и событиями. В Лефортово в здании проекта два этажа, 58 студий, большая общая зона для работы и отдыха, кухня, зона для вечерних просмотров кино и переговорка, зеленый дворик. В каждой студии свой санузел.

Четыре года назад, 9 июня, был заключен первый договор аренды с собственником. На тот момент команда Colife состояла всего из двух человек, сегодня же коллектив проекта состоит из 80 сотрудников. Компания Colife занимается управлением жилой недвижимостью с 2018 года, а именно сдачей стильных комнат и квартир в аренду без комиссии в Москве.

«За четыре года проект масштабировался и наша команда продолжает реализовывать идеи. На данный момент проект включает в себя: полноформатный коливинг на 58 студий в Лефортово, 300 квартир в единовременной сдаче в Москве и выход на зарубежный рынок. С февраля 2022 года мы вышли рынок недвижимости в Дубае, подготавливая к сдаче студии в престижном жилом районе Дубай Марина», — рассказывает СЕО и сооснователь проекта Colife Артем Бабинов.

Коллектив Colife молодой и амбициозный, точно следует выбранному курсу. Команда ежедневно отбирает лучшие проекты на рынке недвижимости, создает вдохновляющие интерьеры и оказывает сервис, чтобы любой желающий смог найти дом по душе.

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