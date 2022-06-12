Тринадцать карат выпустил новый сингл «давай расскажем»

Вышел новый, альтернативный трек от исполнителя тринадцать карат «давай расскажем». В песне описывается современная история любви глазами юного музыканта.

Трек «давай расскажем» представляет собой откровения юноши, которые он пишет, как письмо, своей любимой девушке, передавая сильные переживания, чувства и эмоции главного героя.

«Это личный опыт, трек собран из нескольких жизненных историй: он о жестоком предательстве и измене девушки, которая не понимает, что делает. Ее нельзя оправдать, поскольку назад пути уже нет. Лучше бы, конечно, это был лирический герой, но тогда бы сингл не был настоящим, живым, каким я его изначально задумал», — тринадцать карат о релизе.

Сингл войдет в грядущий альбом исполнителя, а также на него в ближайшем будущем будет снят клип.

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