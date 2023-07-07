День семьи, любви и верности в Архангельском

8 и 9 июля в музее-заповеднике «Архангельское» пройдет фестиваль «День семьи, любви и верности: история и традиции», посвященный одному из самых романтичных летних праздников.

День семьи, любви и верности — праздник, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Музей-заповедник «Архангельское» подготовил насыщенную праздничную программу, в которой могут принять участие как те, кто совсем недавно встретил свою любовь, так и те, кто уже создал семью.

Гадание на ромашке и уличные театральные представления, старинные игры и спортивные состязания, мастер-классы, фотозоны и концерты ждут посетителей в субботу и воскресенье в музее-заповеднике.

Влюбленные пары смогут сделать признание на фоне гигантского надувного шара в форме сердца, который будет установлен в партере возле дворца. И запечатлеть романтический момент в тематической фотозоне.

Активные семьи смогут принять участие в состязаниях «Папа, мама, я – спортивная семья». Это забавное соревнование, где дети и родители смогут проявить физическую выносливость и сотрудничество в команде с близкими. Самых маленьких посетителей ждет детская площадка со старинными играми и мастер-классами по созданию кукол и брошки в виде символа праздника – ромашки.

Для тех, кто только планирует создать семью, будут интересны мастер-классы по свадебным прическам и макияжу, а также предсказания на метафорических картах от профессионального астролога.

Финалом двухдневного фестиваля станет концерт в Колоннаде, где прозвучат песни о любви.

Участие во всех мероприятие бесплатное.

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