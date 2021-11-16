Международный конкурс «Читаем Достоевского» открылся в день рождения писателя

В день 200-летия со дня рождения русского писателя начался прием работ на конкурс «Читаем Достоевского» международного проекта «Страна читающая» ГК «Просвещение».

11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, «художника бездны человеческой», чьи произведения стали самым большим вкладом России в духовную жизнь всего мира.

«Страна читающая» — это международный краудсорсинговый интернет-проект Группы компаний «Просвещение», посвященный чтению художественной литературы, изучаемой в школе. Главная задача проекта — собрать уникальную коллекцию авторской интерпретации классики, индивидуальных видеопрочтений, а также популяризировать культуру вдумчивого и артистичного чтения.

Для участия в конкурсе необходимо выбрать отрывок из любого произведения Федора Михайловича Достоевского и записать его видеопрочтение. Видеоролик нужно выложить на YouTube, а затем прикрепить ссылку на видео в личном кабинете портала.

Работу можно будет загрузить до 11 января 2022 года.

«Произведения Достоевского нельзя представить вне России. Со всеми его противоречиями, открытиями и откровениями писатель, ставший мировым гением, остается, как сказал Николай Александрович Бердяев, «до глубины русский человек и русский писатель». Мы давно хотели обратить внимание нашей аудитории не только на классику поэзии, но на потрясающую отечественную прозу, и произведения Достоевского станут началом нового этапа конкурса. Перед участниками стоит захватывающая и крайне сложная задача: читать романы «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бедные люди» вслух, проживая и переживая сюжеты и мысли героев, это литературный подвиг. Тем ярче будет выражена в конкурсе миссия проекта — воспитать в широкой общественности культуру вдумчивого чтения», – прокомментировала идею конкурса Ольга Давыдова, руководитель цифровых коммуникаций «Просвещения».

Победители будут выбраны экспертным жюри в четырех номинациях: «Лучшее индивидуальное прочтение», «Лучшая постановка», «Лучшая командная работа» и «До глубины русский писатель» — номинация за переосмысление творчества Достоевского в современной России. Еще нескольких победителей выберут сами участники с помощью зрительского голосования.

Принять участие в конкурсе могут не только школьники — проект открыт для всех влюбленных в русскую классику. Всех победителей ждут электронные дипломы, книжные призы и фирменные сувениры от группы компаний «Просвещение».

«Читаем Достоевского» станет 43-м по счету конкурсом проекта. Предыдущий конкурс «Читаем Есенина» собрал 3 268 участников. Сейчас на портале проекта «Страна читающая» уже более 46 000 публикаций от участников из 44 стран. Акция подтверждает всероссийский и даже международной статус проекта: помимо российских регионов, своих участников обычно представляют Киргизия, Украина, Беларусь, Молдова, Турция, Казахстан и Узбекистан.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.