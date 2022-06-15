Выставка «Царские подарки российских монархов» открывается в арт-кластере Гостиный двор

В арт-кластере «Гостиный двор», в залах новой антикварной галереи «Старинные подарки» откроется выставка «Царские подарки российских монархов». В экспозиции будут представлены раритетные, ранее неизвестные шедевры русского изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которые были созданы по заказу монарших особ для преподнесения в дар. Представленные уникальные произведения искусства находятся в частных петербургских и московских собраниях и экспонируются в рамках единой выставки впервые.

Жемчужиной выставки станет мемориальный комод с вензелем императрицы Екатерины Великой и гербом Сибири. Исполненный петербургскими мастерами в духе лучших европейских образцов, он представляет собой редкий пример русской мебели середины 1760 – 1770-х годов. В богатый наборный орнамент в виде крупной трельяжной сетки включены детали из моржовой кости, эффектно контрастирующие по фактуре и цвету с набором ценными породами деревьев: палисандром, красным, розовым, черным деревом и амарантом.

Уникальность этого памятника состоит не только в его наборной орнаментике, но и в изысканных декоративных накладках, изготовленных из чистого серебра 84 пробы. В собрании Государственного Эрмитажа находится еще один комод, парный «демидовскому»; однако гораздо худшей сохранности. Оба комода были сделаны, вероятно, для подношения Императрице Екатерине Великой по заказу Никиты Акинфиевича Демидова, статского советника, почетного члена Академии художеств и Вольного экономического общества, владельца многочисленных металлургических заводов в Сибири. Позднее комод с серебряными накладками был вывезен в итальянское имение Николая Никитича Демидова Сан Донато.

Исключительного внимания заслуживает мемориальный картоньер 1860-х годов из Аничкова дворца, созданный по заказу будущего императора Александра III для своей супруги Марии Фёдоровны. Выполненный в стиле французских мебельщиков конца XVIII века в мастерской Фридриха Мельцера в Санкт-Петербурге, картоньер входил в состав большого кабинета Голубой гостиной — личных императорских покоев — и пользовался у Марии Фёдоровны особой любовью. Николай II удостоил Торговый дом «Мельцер Ф. и К°», создававший предметы убранства для Зимнего дворца, Александровского дворца в Царском Селе и Коттеджа в Петергофе, высокого статуса поставщика императорского двора.

Вазы Императорской фарфоровой мануфактуры — знаковая страница в истории русского декоративно-прикладного искусства. Они проектировались архитекторами для оформления дворцовых покоев российских монархов, а также выполнялись по заказу членов императорской фамилии. Представленные в собрании галереи парные дворцовые вазы в бронзовом оформлении, богато декорированные цветочной росписью и экзотическими птицами, экспонировались на ежегодной предрождественской выставке, организованной в концертном зале Зимнего дворца в декабре 1861 года, и были приобретены для российской императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II и матери императора Александра III.

Искусным произведением Императорского фарфорового завода выступают две роскошные подносные две роскошные подносные вазы первой трети XIX века с орнаментальным декором и ручками в виде музицирующих эльфов, созданные в качестве подарка для Николая I на Рождество Христово 1826 года. Вазы аналогичной формы с жанровой и пейзажной росписью находятся в собраниях Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, в Государственном музее-заповеднике «Павловск», Государственном музее-заповеднике «Царское село».

Особое место в экспозиции занимает удивительный по сложности и изяществу исполнения крупный чайный сервиз с пасторальными сценами, заказанный Императорскому фарфоровому заводу Николаем I в первой половине 1850-х годов. Выполненный по эскизам французского живописца Вивана Босе в стиле «второе рококо», сервиз состоит из 15 предметов, каждый из которых украшен уникальной живописной миниатюрой. Данный сервиз опубликован в книге «Императорский фарфоровый завод. 1744–1904» под редакцией В.В. Знаменова. Аналогичный чайный ансамбль с изображением детей в костюмах персонажей комедии дель-арте представлен в собрании Петергофского дворца.

Особенную часть экспозиции формируют предметы искусства — подарки, выполненные по индивидуальным проектам. Редкий столовый сервиз из 78 предметов в «русском стиле», исполненный одним из ведущих петербургских серебряных дел мастеров, поставщиком императорского двора Карлом Альбрехтом в 1879 году. Уникальность представленного многосложного сервиза заключается в его редко встречаемой комплектности. Наличие личного графского герба служит признаком фамильного сервиза, исполненного по персональному заказу представителей русского дворянства. Затейливые изображения петушков в сочетании с фантазийным флоральным и геометрическим орнаментом в технике перегородчатых эмалей, «куриными ножками» и фигурными хватками делают сервиз удивительным образцом русского ювелирного искусства петербургской школы второй половины XIX века.

«Идея выставки «Царские подарки российских монархов» как нельзя лучше соответствует концепции нашей галереи. Мне бы хотелось, чтобы «Старинные подарки» стали пространством, объединяющим ценителей искусства, местом, в котором каждый найдет для себя подарок по душе, — рассказывает Михаил Суслов*, вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров и основатель галереи «Старинные подарки». — В ближайшей перспективе — проводить на регулярной основе не только выставки, но и лекции с участием профессиональных спикеров, практикующих искусствоведов и экспертов. Обширное собрание высокохудожественных произведений искусства галереи позволяет осуществить задуманные проекты».

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* Михаил Суслов — известный петербургский антиквар, коллекционер, вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, вице-президент Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга, учредитель независимого научно-исследовательского центра экспертиз имени А. Бенуа, основатель галерей «Трианон» и «ArtLot» в Санкт-Петербурге, галереи искусств «Старинные подарки» в Москве.

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