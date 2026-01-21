МГАСО воплотил детские мечты на «Ёлке желаний»

Московский государственный академический симфонический оркестр принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Коллектив оркестра помог юным музыкантам Василию и Вадиму реализовать их заветные мечты: побывать на репетиции симфонического оркестра, увидеть закулисье и ощутить атмосферу, в которой творят академическую музыку. Экскурс для ребят провела директор МГАСО Ирина Шигорева.

Вместе с родителями Василий побывал в Большом зале консерватории на генеральной репетиции и концерте МГАСО с итальянским маэстро Вальтером Бориным. Василий не просто узнал много нового о разных группах инструментов оркестра, но и смог поиграть на ударных, челесте и бас-тромбоне, послушать волшебную музыку Петра Ильича Чайковского и познакомиться с маэстро.

Вадим с мамой Екатериной посетил репетиционную базу МГАСО, получил представление об инструментах оркестра и о костюмерной прославленного коллектива. Мальчик даже смог постоять за дирижерским пультом во время исполнения МГАСО и маэстро Арифом Дадашевым фрагментов из оперы Жоржа Бизе «Кармен». По словам Вадима, больше всего из инструментов ему понравился кларнет. Не исключено, что он начнет занятия на деревянных духовых.

Музыканты МГАСО искренне надеется, что Василий и Вадим продолжат обучение в ДМШ, а приобретенные знания помогут им не только лучше ориентироваться в исполнительском мастерстве, но и выбрать правильный творческий путь в дальнейшем.