К годовщине снятия блокады Ленинграда Музей Победы представит три выставки в 50 музеях по всей стране

Мультимедийные выставочные проекты Музея Победы, посвященные блокаде Ленинграда, одновременно покажут в музеях большинства регионов России. К акции, приуроченной ко Дню воинской славы – Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, присоединятся около 50 участников международного проекта «Территория Победы». Это федеральные и муниципальные музеи от Мурманской до Амурской области, в том числе музей из ДНР. Выставку также увидят и за рубежом. Участниками акции станут Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Государственный мемориальный комплекс «Хатынь».

Жителям регионов представят три мультимедийных выставочных проекта, созданных на основе материалов из фондов Музея Победы. Это выставки «Искра надежды», «900 дней мужества» и «Салют над Невой».

«Проекты многогранно и правдиво рассказывают о мужестве, необычайной силе воли и упорстве жителей северной столицы, не только стойко переносивших все тяготы жизни в осажденном городе, но и своим трудом и отвагой сделавших все для спасения родного Ленинграда», — подчеркнули в Музее Победы.

Так, в художественно-тематическую выставку «900 дней мужества» вошли плакаты и графические работы, созданные в блокадном кольце и на передовых позициях, а также уникальные фотоматериалы. Около 180 оцифрованных материалов из фондов Музея Победы представят летопись героической обороны Ленинграда.

В планшетную экспозицию «Салют над Невой» вошли более 100 оцифрованных материалов из фондов Музея Победы – фотографии, документы, карты, газеты, плакаты и художественные произведения, запечатлевшие сцены из жизни блокадного города. Материалы охватывают события с начала обороны города в июле 1941 года до праздничного салюта в честь полного снятия блокады 27 января 1944 года. Выставка рассказывает о малоизвестных широкой аудитории фактах – например, снабжении блокадного города электричеством и топливом. В частности, она посвящена Экспедиции подводных работ особого назначения (сокращенно, ЭПРОН): отряду водолазов, сумевших в экстремальных условиях проложить телефонно-телеграфный и электрический кабели и трубопровод.

Выставка «Искра надежды» посвящена знаковому событию Великой Отечественной войны – прорыву блокады Ленинграда. Благодаря успешной операции «Искра» осажденный Ленинград получил сухопутную связь с «Большой землей». В город стали ввозить первые поставки продовольствия по суше. В выставку вошло более 100 оцифрованных материалов из фондов Музея Победы. Это фотографии, документы, плакаты, картины и фронтовые рисунки, письма героев прорыва и др. Планшетная экспозиция рассказывает о жизни города во время блокады и об этапах военной наступательной операции «Искра» — ее подготовке, боях на Ленинградском и Волховском фронтах, освобождении Шлиссельбурга, форсировании Невы, сражениях на Дубровском плацдарме, Синявских высотах и Невском пятачке, а также о строительстве железнодорожной Дороги Победы. Посетители узнают о подвигах артиллеристов и летчиков, связистов и медиков, участвовавших в прорыве.

Мультимедийные выставочные проекты Музея Победы представят в оффлайн- и онлайн-форматах. Жители регионов смогут посмотреть выставки в залах музеев или на сайтах культурных площадок.

Международный проект «Территория Победы» стартовал в 2017 году по инициативе Музея Победы. Он направлен на создание единого музейного и информационного пространства для популяризации военной истории XX века. Проект объединяет более 300 музеев.