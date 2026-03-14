Михаил Булгаков и Владимир Волк: диалог о «закатном романе»

После долгих лет забвения, в годы «оттепели» имя Михаила Афанасьевича Булгакова триумфально вернулось в отечественную культуру. Один за другим были опубликованы романы «Мастер и Маргарита», «Жизнь господина де Мольера», «Записки покойника», цикл «Записки юного врача» и сборники избранной прозы. Это возвращение сопровождалось активной полемикой критиков, которые заново открывали для страны и мира масштаб таланта писателя.

Однако самым интересным и искренним диалогом с писателем стало его прочтение другими художниками. В 1960–1970-х годах Владимир Волк создал масштабную серию картин, вдохновленную личностью Булгакова и его главным романом — «Мастер и Маргарита».

В экспозиции представлены живописные полотна, графические листы и скульптурные произведения мастера, посвященные роману.

«Многочисленные проекты нашего музея посвящены не только биографии Михаила Булгакова, но и рассказывают аудитории о судьбе его наследия и о самой истории восприятии писателя в России и за рубежом. В этом году отмечается 60-летие с момента публикации первой части романа «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». В 1960-х годах «закатный роман» вместе с другими булгаковскими текстами оказался доступен широкой читательской аудитории и в том числе начал осмысляться другими художниками. Гости выставки «Михаил Булгаков и Владимир Волк» смогут узнать об истории восприятия булгаковских текстов и увидеть своеобразный диалог между двумя художниками разных поколений», — рассказывает Валентина Агафонова, директор Музея Михаила Булгакова.

«Тема «Мастера и Маргариты» была для моего отца особенной: он прочел роман в самиздате еще до официального выхода в свет, и это стало мощнейшим импульсом для творчества. Результатом стала целая серия работ, и для нашей семьи большая честь, что часть из них хранится в Музее Михаила Булгакова. Я благодарна директору музея Валентине Агафоновой, Ивану Назарову и всему коллективу за их труд и возможность снова увидеть картины отца в этих легендарных стенах», — рассказывает дочь художника Ирина Волк.

Отдельно благодарим Ирину Владимировну Волк — за предоставленные для выставки материалы из личного архива художника.

Творческое наследие Владимира Волка насчитывает свыше 4 000 произведений. Он был членом Международной федерации искусств АИАП ЮНЕСКО, Московского Союза художников и Союза художников России. Его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Саратовском государственном музее им. А.Н. Радищева, а также в частных коллекциях по всему миру.