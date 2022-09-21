МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ И ЖЕКА РАССКАЗАЛИ, КАК ПОБЕДИТЬ ЖЕНСКИЕ КАПРИЗЫ

20 сентября GUTSERIEV MEDIA представил клип Евгения Григорьева (сценическое имя — Жека) на стихи Михаила Гуцериева «Женский каприз». Совместно с известным шансонье Евгением Григорьевым музыку к новому произведению написал композитор Андрей Ктитарев.

«Женский каприз» — третья совместная работа поэта и исполнителя. Предыдущий хит Жеки и Михаила Гуцериева «Только так», вышедший в 2018 году, набрал в YouTube 1,5 миллиона просмотров.

«У нас с Михаилом Гуцериевым схожее чувство юмора. «Женский каприз» сочетает тонкий юмор и страсть. Эта песня у любого человека вызывает только улыбку и создаёт хорошее настроение», — поделился эмоциями от совместной работы Евгений Григорьев.

День и ночь — твой женский каприз,

Хочешь бей последний сервиз.

День и ночь — послушай, услышь,

Я знаю, ты простишь.

Михаил Гуцериев написал не просто песню, а настоящее посвящение женским капризам и мужской стрессоустойчивости. Именно автор стихов предложил отдать песню Евгению Григорьеву. Только у Жеки всегда получается донести до аудитории простые бытовые истории, чтобы в них поверил слушатель. Андрей Ктитарев уловил настроение поэта и придал будущему хиту горячие латиноамериканские ритмы, отчего, по его мнению, песня стала ещё более ироничной и лёгкой:

«Произведения Михаила Сафарбековича по-кинематографически рисуют ситуацию, сцену и чувства, а я всего лишь ищу для них музыкальную основу. Отдельное спасибо Евгению Григорьеву за внесение своих мелодических оборотов, которые очень сроднили песню с исполнителем».

Режиссёру клипа Рустаму Романову удалось показать всю страсть и юмор настоящих отношений мужа и жены. Съёмки клипа проходили на живописном морском побережье города Сочи. Получился настоящий короткометражный фильм в стиле захватывающего и комедийного ситкома. Юмористическая история рассказывает об отношениях богатого мужчины и его капризной супруги.

Смотрите, новый клип Евгения Григорьева (Жеки) «Женский каприз» на всех музыкальных каналах и на канале GUTSERIEV MEDIA в Rutube и Youtube.

Главные роли исполнили: муж — Евгений Григорьев (Жека), жена — актриса Ирина Спиридонова, которая снималась в фильмах и сериалах: «Любовная сеть», «Универ», «Кухня», «Беспринципные», «Частная жизнь», «Клипмейкеры», «Девушки с Макаровым» и других.

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