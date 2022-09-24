Смешарики выпустили музыкальный альбом ремиксов, приуроченный к 20-летию проекта

23 сентября ГК «Рики» выпустила новый музыкальный альбом ремиксов «Смешарики. 2.2.22», приуроченный к 20-летию анимационного проекта.

Это событие станет настоящим подарком для истинных поклонников сериала, которые выросли на «Смешариках». Любимые композиции — «Марафонец», «Бедненький больной», «Ягода малинка» и другие трансформируются в современные музыкальные жанры, примерив на себя новое звучание: disco, trap, g-house и даже deep trance.

Комментируя новость, создатели поделились, что «постарались взглянуть на песни по-новому, но с большим уважением к оригиналам».

Музыкальные композиции из «Смешариков» — это абсолютный феномен, вобравший в себя многообразие стилей и жанров, переплетенных с искренностью, философией, юмором и иронией. Их поют под гитару, снимают ролики для социальных сетей, а известные исполнители создают каверы.

Новый альбом «Смешарики 2.2.22» обещает удивить. Оригинальная версия «Вести-бу-би-лю-би-бу», созданная 15 лет назад для серии «Вестибулярный аппарат» будет представлена сразу в двух вариантах: танцевальном и disco. Одна из самых популярных песен – «Ягода-малинка» поразит уникальным trap-прочтением. А «Индийский чай», композиция из одноименной серии, выполненная в лучших болливудских традициях трансформируется кардинально. Знакомые мотивы «Чайни вайни иш дивани» поразят динамикой и ритмом G-House и Deep Trance.

Ранее ни одна анимационная компания не делала ничего подобного. Любимые песни из детства словно обретают второе дыхание и заставляют двигаться не только детей.

Всего в альбоме «Смешарики 2.2.22» представлено 22 композиции.

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