СЛАВА ПОКАЗАЛА «ГОЛОДНУЮ ЛЮБОВЬ»

13 сентября певица Слава представила клип на одну из своих самых ярких песен последнего года — «Голодная любовь». Композиция уже успела полюбиться поклонникам таланта Славы и даже получила премию «Шансон года 2022».

История о том, как разбудить вновь остывшие чувства, написанная на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктора Дробыша и Тимофея Леонтьева, стала новой интерпретацией сказки о красавице и чудовище в стиле нуар.

«Между нами вечная борьба, дикая любовь — причина» — эти строчки Михаил Сафарбекович написал как будто про меня, — сказала певица. — Мне без фейерверков в отношениях нельзя, обязательно нужно, чтобы всё искрило и горело. Наверное, Михаил Гуцериев чувствует, что происходит у меня в жизни? Иначе это никак не объяснить. Именно поэтому мне очень близки его стихи. Когда я их слышу, у меня мгновенно рождается ассоциативный визуальный ряд, я тут же режиссирую в голове сценарий будущего клипа».

За плечами Славы несколько совместных работ с поэтом, и везде она выступала в роли соавтора сценария и режиссуры. В случае с «Голодной любовью» певица решила полностью довериться режиссёру Валентин Гросу.

«На идею клипа меня натолкнули строки из песни: «Моя любовь — голодный в клетке зверь». Тут же родились ассоциации со сказкой «Красавица и чудовище». Ведь каким бы внешне не был человек, если внутри у него красота, обязательно найдётся любящее сердце, которое это оценит. И тогда любовь обязательно случится. «Голодная любовь» — это фантазия главной героини, её сон, её грёзы. Стилистически видео решено в духе 50-х годов, мы заигрываем с чёрно-белыми изображениями, с ретро-темой», — рассказал Валентин Гросу.

По словам режиссёра, сложнее всего ему дались съёмки эротической сцены: «Мне очень хотелось сделать всё достойно, красиво и без пошлости. Показать красоту женского тела в самых выгодных ракурсах».

Получилось ли у режиссёра задуманное? Оцените сами. Смотрите клип на песню «Голодная любовь» в исполнении Славы на музыкальных телеканалах и на официальном YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA.

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