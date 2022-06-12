Россия — нежная и сильная: Катя Чистова выпустила песню «Мироточит»

10 июня 2022 года состоялась премьера новой песни автора-исполнителя, участницы шоу «Голос» Кати Чистовой «Мироточит». Релиз приурочен ко Дню России.

«Песня с очень русским названием и истинно русским смыслом. Она многогранна, как наша большая и самобытная Россия, представляющая собой сплав разнообразных культур. Песня завораживает и погружает в особый мир, благодаря сочетанию былинной лирики и элементов фолка в аранжировке. В тексте скрывается множество загадок, намеков и отсылок. Не буду раскрывать все секреты. Хочется, чтобы вы просто слушали песню и рисовали свои образы», — делится Катя.

Безмятежна

Ты как лебедь нежна,

Но внутри

Как кинжал остра…

Мироточит — песня-байопик, осмысляющая историческую судьбу России и воссоединяющая великие эпохи и их звучание. Музыка переносит нас в прошлое и в сочетании с текстом становится своего рода попыткой объяснить многовековую судьбу страны. Россия — нежная и сильная! Именно такой она предстаёт перед слушателями в новой песне Кати Чистовой «Мироточит».

12 июня Катя Чистова выступит на одном из самых знаковых событий в сфере этнокультурной жизни страны — Фестивале народного гостеприимства «СамоварФест». Мероприятие пройдет в Москве на Поклонной горе.

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