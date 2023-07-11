Олеся КОНСТАНТИНОВА: «Главный секрет красоты — это дисциплина!»

Сегодня рады приветствовать в нашей редакции прекрасного гостя - Олеся Константинова - медиапродюсер, телеведущая, модель, ведущая мероприятий, продюсер, певица. Автор и ведущая шоу о преображении «OK.UPGRADE», который сейчас выходит на телеканале MusicBox Russia. Коммерческий директор телеканала MMA-TV.com. В эксклюзивном интервью бизнесвумен рассказала о своих новых проектах и планах на будущее.

– Олеся, здравствуйте - чем сейчас наполнена ваша жизнь?

– Моя жизнь сейчас наполнена творчеством! Я полностью сосредоточена на нем. Идёт работа над записью сольного альбома, плюс лето, я в Москве, на очень много планов, проектов, постоянные встречи, переговоры… Живу полной жизнью, веду здоровый образ жизни, многое совмещаю для достижения самых лучших результатов.

– Недавно завершился свежий сезон шоу «OK.UPGRADE», какие результаты он показал?

– Да, второй сезон завершился, результаты отличные. Этот сезон показал, что для полного апгрейда нет возраста, у нас были две героини - 50+ и 60+, которые стали красотками не только в душе, но и внешне. Смогли изменить себя и на своем примере дать мотивацию к изменениям другим!

– Что вы, как автор и ведущая этого шоу хотите показать зрителю?

– Я хочу показать зрителю, что никогда нельзя отчаиваться, что всегда есть выход. Что работа над собой даёт результат и этот результат вы потом можете направить куда угодно. Наше шоу не только преображает, оно меняет жизнь в лучшую сторону. Герой, отсекая лишнее, идёт вперёд.

– Новый сезон уже есть в планах?

– Да, скорее всего будем снимать его осенью, с очень известными менторами, которые не один год влияют на сознание и участвуют в преображении женщин. Все карты раскрыто не стану, будет загадка, но скажу одно, что будет специалист, который будет вести девочек от начала и до конца, известный профессионал своего дела, имя которого мы озвучим в конце лета и ИА «АртМосковия» узнаёт о нем из первых уст 🙂

– Вы поддерживаете общение с участницами после съемок?

– Да, из всех сезонов, со всеми участницами мы общаемся, может не так часто, но встречаемся на мероприятиях, днях рождениях. Девочки дружат не только со мной, но и со всеми другими членами нашей команды. OK upgrade - это одна большая семья, всегда говорила и буду говорить.

– Помимо светской творческой карьеры, вы являетесь коммерческим директором телеканала MMA TV. Как удается совмещать столь разные сферы?

– Удаётся совмещать, потому что я многогранная личность и мне интересно проявлять себя, не только как героине светской хроники, модных показов и тд, но и как руководитель, организатор масштабных массовых мероприятий, поэтому я стараюсь находить время и пока у меня получается это. Сферы разные, но интересные и каждая даёт свой опыт и реализацию.

– Вы яркая, привлекательная девушка, которая занимается спортом и транслирует здоровый образ жизни - каковы ваши секреты красоты?

– Секрет красоты - это дисциплина! Дисциплина, здоровый образ жизни, спорт, бег, хороший сон, правильный график, наполнение себя, как женщины, в творчестве, чтение книг. И, конечно, любовь! Любовь даёт мотивацию, силы, окрыляет и женщина становится прекрасной не только для любимого, но и для окружающих.

– Знаем, что вы отлично поете, есть в планах запись песен? Съемки клипа?

– Я уже сказала про запись альбома ранее, на этом я сейчас максимально сосредоточена. Скоро выйдет первый сингл, а дальше по плану съемка клипа и очень презентация клипа и нескольких треков. Мы в процессе, мы готовы дать людям то, что им нужно. Настоящую любовь в творчестве, чувства, эмоции…

– Лето Олеси Константиновой - какое оно?

– Лето - это маленькая жизнь, как я всегда говорю. Это возможность встретиться на отдыхе с друзьями, это ночные прогулки по тёплой Москве, отпуск, водные виды спорта. Это чудесное настроение, наслаждаться которым нужно каждый день и не только летом, но и в любое время года.

– Ваши пожелания нашим читателям...

– Мое самое главное пожелание - уметь находить красоту ежедневно и во всем, вопреки всему! Замечайте ежедневно что-то хорошее и это притянет в вашу жизнь все самое лучшее!

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.