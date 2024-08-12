Алла РИД: «Исповедь актрисы» – мне выпал шанс воплотить мечту, связанную с созданием собственного проекта

За годы активной гастрольной деятельности солистка театра «Градский Холл» Алла Рид создала свой неповторимый стиль. Она обладает не только уникальным тембром голоса и впечатляющей харизмой, но и талантом к перевоплощениям и созданию настоящих мини-спектаклей на сцене. О своем новом проекте «Исповедь актрисы» и том, что вдохновило Аллу Рид на его создание, а также актерстве и воплощении давней мечты актрисы, читайте в опубликованном интервью.

– Алла, вы давно являетесь солисткой театра «Градский Холл». Какие новые проекты сейчас ведутся? Что происходит с театром в творческом плане?

– Сейчас театром «Градский Холл» руководит Алексей Львович Рыбников, и каждый из солистов продолжает создавать свои проекты. Мы представляем на суд нашему руководству заявки, в которых рассказываем, что хотим сделать. Если идеи одобряют, начинаем реализацию задумок. Также у нас продолжают идти программы, придуманные Александром Борисовичем Градским. Разумеется, свежим дыханием в нашем театре станет музыкальный спектакль под названием «Исповедь актрисы», представляющий собой настоящую театральную постановку.

– Расскажите о своем новом спектакле, пожалуйста. Почему он получил такое название, кто над ним трудился?

– Спектакль «Исповедь актрисы» рассказывает о непростом и тернистом пути женщин, которые посвятили жизнь сцене. Постановка посвящена великим актрисам: Людмиле Гурченко, Лайзе Миннелли, Барбаре Стрейзанд, Уитни Хьюстон, Эдит Пиаф. Все эти женщины были предельно честны и искренни со своими зрителями. Достаточно вспомнить книги Людмилы Гурченко «Мое взрослое детство», «Аплодисменты», «Люся», где столь Великая с большой буквы актриса очень открыто рассказывает о себе, вводит читателей в мир, где нет косметики, грима, прикрас. Меня многому научили эти произведения, а еще зацепили исповедальные истории Лайзы Миннелли, которая после двух Оскаров стала ненужной продюсерам и пристрастилась к наркотикам.

Уважения и внимания заслуживает и честный рассказ Барбары Стрейзанд о своем детстве: о нестандартной внешности с некрасивым носом, который многие продюсеры советовали исправить у пластического хирурга. Я тоже решила быть в спектакле честной и без маски, поэтому назвала его «Исповедь актрисы».

Что касается творческой команды, то могу назвать ее очень выдающейся. Режиссером спектакля стал Александр Бабенко, который является лауреатом «Золотой маски», драматическом артистом, солистом «Московской художественной оперетты» и художественным руководителем «Театра пластики и драмы». Моими партнерами по сцене выступили коллеги театра «Градский Холл», герои проекта «Голос» Шарип Умханов, Эмиль Кадыров, Стас Обухов, а также Евгений Гаранин – лауреат международных конкурсов, обладатель уникального голоса и солист группы «Пятеро». Автором сценария стала Алла Зохина – драматург, композитор, режиссер и мой наставник.

Кстати, ее аншлаговый спектакль «Люся. Признание в любви» в театре Вахтангова с Нонной Гришаевой назвали одной из самых ярких премьер последнего времени. В свое время судьба подарила Алле знакомство и дружбу с Людмилой Гурченко, которая всегда была моим кумиром. Через свой собирательный образ актрисы в музыкальном спектакле я расскажу, через какие трудности пришлось пройти артисткам, которые выбрали главным смыслом своей жизни сцену. Именно об этом и повествует «Исповедь актрисы».

– Как вы стали главной героиней в музыкальном спектакле Аллы Зохиной?

– Алла Зохина довольно долго искала актрису на эту роль. Признаюсь, она специально ходила на мои концерты, чтобы понять, смогу ли я создать тот масштабный образ, который нужен для спектакля. На окончательный выбор Аллы повлияло исполнение песен Владимира Высоцкого. На данный момент я являюсь его женским голосом и представляю свою сольную программу «Мой Высоцкий» вместе с его сыном (Никитой Высоцким), гастролируя с туром. Затем меня пригласили в театр им. Евгения Вахтангова на спектакль «Люся. Признание в любви», автором сценария и композитором которого является Алла Зохина. Когда я посетила постановку, то сразу поняла, что судьба непроста свела нас, и что мне выпал шанс воплотить мечту, связанную с созданием собственного проекта. Вот так началось наше совместное сотрудничество над музыкальным спектаклем, премьера которого состоится 27 октября.

– В новом проекте вам предстоит не только петь, но и погрузиться в актерство. Скажите, насколько легко это было, и какие песни считаете своими неизменными хитами?

– Безусловно, актерство в предстоящем спектакле вызывает волнение, поскольку в таком качестве впервые выступаю на сцене. Однако рядом со мной всегда находились коллеги, наставники, которые поддерживали, вдохновляли. За раскрытие своей многогранной личности очень благодарна режиссеру спектакля Александру Бабенко, за поддержку и таланливое выполнение работы – ребятам из балета, а за обучение азам танцевальной техники говорю искреннее «спасибо» великолепной танцовщице Евгении Антоновой. Разумеется, что рядом всегда была Алла Зохина, написавшая все песни для спектакля, тронувшие мое сердце до глубины души.

Если говорить о композициях, которые считаю хитами, очень сложно выделить одну. Алла Зохина является представителем старой школы. Она сотрудничала со звездами советской эстрады, была аккомпаниатором Владимира Трошина, Валентины Пономаревой, Галины Ненашевой. Для Аллы главное – это мелодия. Каждая ее песня невероятно мелодична, каждой хочется подпевать, поэтому выделить из двадцати композиций в спектакле что-то одно очень нелегко, но я все же назову стопроцентный хит «Любовь – спасательный круг», которую исполняю в дуэте с Шарипом. Вообще, чтобы понять это, достаточно просто посетить спектакль.

– Пишите ли вы сами музыку и песни?

– Пишу! И музыку, и песни. Однако чаще всего обращаюсь к коллегам-профессионалам, чьи композиции больше всего нравятся.

– Как происходит выбор песни?

– Выбираю всегда сердцем. Мне очень важно чувствовать содержание песни, ее диапазон, тесситуру. Люблю петь, поэтому композиции из трех нот и аккордов мне не интересны. Хочу заметить, что выбрать свою песню довольно сложно, но, когда это происходит, испытываю счастье!

– Алла, статус финалистки «Голоса» и «Трех аккордов» как-то изменил ваше творчество? Добавил популярности или музыкальная деятельность не поменяла свой привычный темп?

– После участия в проекте «Три аккорда» в 2019 году и получив там бесценный опыт именно в создании маленьких игровых спектаклей, мне захотелось эту форму воплотить в своем творчестве, то есть, соединить и пластику, и стихи, и песни. Вообще в сольных концертах очень люблю смену образов, общение со зрителями. Попробовать себя в качестве певицы и актрисы одновременно мечтала давно. В прошлом году благодаря блестящему драматургу Алле Зохиной мое желание воплотилось и реализовалось в музыкальном спектакле под названием «Исповедь актрисы».