Михаил Пореченков, Дмитрий Нагиев и Наталья Бочкарёва в трейлере нового комедийного сериала «Кино про бандитов»

Михаил Пореченков, Дмитрий Нагиев и Наталья Бочкарёва в трейлере и на характер-постерах нового комедийного сериала «Кино про бандитов»

Криминальная комедия выйдет эксклюзивно завтра 15 июня в онлайн-кинотеатре PREMIER

В преддверии выхода «Кино про бандитов» PREMIER представил характер-постеры, на которых изображены главные герои — предводитель ОПГ Гавр (Михаил Пореченков), похищенный актёр (Дмитрий Нагиев), дама сердца Гавра (Наталья Бочкарёва) и его друг-таксист (Станислав Дужников).

Анна Банщикова

Наталья Бочкарёва

Станислав Дужников

Михаил Евланов

Дмитрий Нагиев

Михаил Пореченков

В трейлере новой комедии герои Михаила Пореченкова и Дмитрия Нагиева снимают «настоящий» фильм о бандитах. Главный герой сериала Гавр, отсидев за решеткой 12 лет, решает воплотить в жизнь одну идею — снять честное кино о бандитах, их понятиях и приключениях. Помогают главарю ОПГ верные друзья — сварливый таксист Беляш и ЧОПовец Колян. Так как новоиспеченные киношники не имеют опыта в таком непростом деле, они пользуются привычными для себя методами — похищают актёра, который должен оказать им поддержку.

В трейлере также появились и другие актёры, принявшие участие в съёмках: Михаил Евланов, Анна Банщикова, Сергей Астахов и другие.

Сериал «Кино про бандитов» эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER. Видеосервис отмечает высокий уровень зрительского ожидания проекта, особенно среди тех, кто оценил сериалы «Ресторан по понятиям» и «Бедный олигарх».

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