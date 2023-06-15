НИЖНИЙ НОВГОРОД: Объявлена программа VII фестиваля нового российского кино «Горький fest»

Объявлена программа VII фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля 2023 года. В этом году на рассмотрение было прислано более 600 заявок, из которых в конкурс вошли 16 фильмов. Об этом, а также жюри и внеконкурсных программах «Горький fest» было рассказано на пресс-конференции в ТАСС. В ней приняли участие президент фестиваля Михаил Пореченков, генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева и программный директор Андрей Апостолов.

«Число семь – особенное. Одновременно в нем сочетаются мистика, обыгрываемая в разных, в том числе и кинопроизведениях, и некая опасность. Недаром говорят о кризисе седьмого года. Дескать, в отношениях к этому времени наступает охлаждение, появляется привычка, разрушающая чувства, и уходит интерес. Что ж, могу констатировать со всей определенностью, что в наших отношениях с фестивалем – все идеально. В этом году у нас много новых «фишек», мы приготовили сюрпризы для гостей и зрителей. Они касаются и фильмов, которые мы привезем, и мест, где будут проходить показы, и деловой программы, ведь она касается нашего любимого Нижнего Новгорода», – говорит генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.

В жюри фестиваля 2023 года вошли: кинокритик Лариса Малюкова, режиссер Евгений Сангаджиев, оператор Юрий Коробейников, сценарист Екатерина Мавроматис, продюсер Елена Гликман.

Конкурсная программа фестиваля «Горький fest» 2023:

«Наташина мечта», к/м, 21 мин, реж. Дарья Гароника;

«Бабки», к/м, 8 мин, реж. Любава Яровая;

«Утка», к/м, 18 мин, реж. Антон Грачёв;

«Мать», к/м, 16 мин, реж. Павел Тимофеев;

«5 минут на любовь», к/м, 15 мин, реж. Юлия Трофимова;

«Без башни», к/м, 25 мин, реж. Алексей Кокорин;

«Вести из Непала», к/м, 24 мин, реж. Михаил Балабин;

«Все время на свете», п/м, 1 ч, реж. Наталья Кончаловская;

«Наследие», п/м, 1 ч 8 мин, Роман Михайлов;

«Легенда о самбо», п/м, 1 ч 44 мин, реж. Андрей Богатырёв;

«Роковая клятва», п/м, 1 ч 1 мин, реж. Анастасия Кувшинова, Арина Шевцова;

«7:59», док к/м, 29 мин, реж. Никита Белорусов;

«Жизнь по вызову. Док», п/м док, 50 мин, реж. Родион Чепель;

«Опытным путём», п/м док, 1 ч 23 мин, реж. Владимир Головнёв;

«Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь время, и что он там нашел», п/м док, 1 ч 4 мин, реж. Татьяна Соболева;

«Кукушка», к/м, 21 мин, реж. Евгений Николаев.

По традиции, первый приз – «За вклад в развитие современного кино» – будет вручен уже на открытии фестиваля. В этом году его получит режиссёр Алексей Учитель, чьим фильмом «Прогулка» стартуют показы в Летнем кинотеатре.

Откроется кинофестиваль фильмом «Кентавр» Кирилла Кемница.

В этом году «Горький fest» будет посвящен 100-летию Леонида Гайдая. На разных площадках Нижнего Новгорода пройдет ретроспектива фильмов великого советского режиссера: от не самых известных, как «Инкогнито из Санкт-Петербурга» или «Трижды воскресший», до хитов – «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и т.д.

«Когда мы обсуждали фестиваль 2023 года и решили, что отметим на нем столетие Леонида Гайдая, посвятим ему внеконкурсные программы, я, кажется, обрадовался как ребенок. Фильмы этого режиссера – это то, что вшито в нашу ДНК. Мы пересмотрим с любовью то, что уже видели не раз, и покажем, я надеюсь, эти фильмы своим детям, открыв для них волшебный мир кино», – комментирует президент «Горький fest» Михаил Пореченков.

«Структурно мы в этом году старались принципиально ничего не менять в сравнении с прошлым годом. Существенно изменится, как мне кажется, тональность. В прошлом году тон задавали фигуры Виктора Цоя и Алексея Балабанова, в этом мы отталкиваемся от Гайдая, мимо столетнего юбилея короткого мы просто не могли пройти. А что касается конкурса, то он у нас как всегда предельно разнообразен и сочетает все форматы и жанры (от той же комедии до антиутопии). Отдельно хочется отметить, что несмотря на отсутствие в нашем регламенте обязательного требования примерности, почти все фильмы конкурса - премьеры или вторые показы», – рассказывает программный директор фестиваля Андрей Апостолов.

Параллельно с ретроспективой Леонида Гайдая пройдет программа «Не Гайдаем единым: российская комедия XXI века», в которую вошли самые популярные современные комедии: от «Любови-Моркови» и «Неадекватных людей» до «Я худею» и «Гуляй, Вася!».

Программа «Глаз народа» собрала самые громкие фильмы: «Мира», «Одна», «Сердце Пармы», «Далекие близкие», «Поехавшая», «Грозный папа».

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт премьера второй части документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте».

В завершении фестиваля будет вручено 10 наград, на две больше, чем в прошлом году. Помимо наград за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую драматургию, лучшее изобразительное решение, лучшее музыкальное решение, лучшую роль, а также Приза зрительских симпатий и Приза за вклад в развитие современного российского кинематографа, будут вручены статуэтки за лучший актёрский ансамбль от Гильдии кастинг-директоров и еще одна, которая станет неожиданностью закрытия фестиваля.

Как и в предыдущие годы, в рамках фестиваля будет активная деловая программа. Планируются дискуссии «Создано при участии... нейросети. Как искусственный интеллект преобразит киноиндустрию?», «Смешного мало? Проблемы и перспективы российской комедии», а также традиционная дискуссия о развитии кинематографа в Нижегородской области.

В культурном центре «Рекорд», как и в прошлом году, будут читать лекции в рамках образовательной программы Московской школы кино.

И, кстати, о кинотеатрах. Помимо привычных площадок (драмтеатр, Летний кинотеатр, стадион, кинотеатр «Рекорд»), будет задействованы Пакгаузы на Стрелке – модный кластер Нижнего Новгорода. Всего же по региону фестивальные фильмы покажут более чем в 40 кинотеатрах.

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