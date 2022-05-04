Михаил Шуфутинский сияет в окружении молодых красавиц!

Недавно у Михаила Шуфутинского был день рождения. Королю шансона исполнилось 74 года. Как настоящий артист, он решил провести этот праздник на сцене. Несмотря на солидный возраст, певец по-прежнему энергичен и полон сил. А еще с удовольствием флиртует с девушками.

Прекрасный пол отвечает ему взаимностью. Шуфутинский всегда пользовался успехом у женщин.

«А секрет в мужской харизме, однозначно, у Шифутинского она огромная», — говорит певица Анна Семенович.

Поклонницы знают наизусть его песни и часто дарят подарки. Артист их с благодарностью принимает.

«Мне всё дарят, ну, как-бы странно, когда мужчина будет сам себе выбирать какие-то украшения, правда? Это непонятно».

Но как же жена шансонье, Светлана Уразова? Не ревнует ли она любвеобильного мужа? Михаил Захарович заявляет, что супруге не стоит волноваться. К тому же она знала, с кем связывает свою судьбу.

«Я считаю, что, если женщина тебя любит, она должна быть счастлива и рада за тебя, если ты выступаешь в таком окружении, с такими красавицами», — объясняет Шуфутинский.

Светлана наверняка рада. Вот только бдительности не теряет. И на всякий случай следует за мужем буквально по пятам. Много лет назад, когда завязался их роман, Светлана сама была танцовщицей в коллективе певца. И Шуфутинский в тот момент был женат. Но это не мешало ему влюбиться в симпатичную блондинку на 30 лет младше себя. Правда она не спешила отвечать взаимностью.

«Мы знакомы 25 лет. Я ее добивался много лет: но я был женат, она мне категорически отказывала – практически во всем», — вспоминает шансонье.

По словам артиста, Светлана приняла его ухаживания только когда он овдовел. В тяжелый период девушка стала для Шуфутинского поддержкой и опорой. И продолжает ей оставаться. Певец делится: они со Светланой действительно практически никогда не расстаются. Но их отношениям это идет только на пользу.

«Думаю, что мы не мешаем друг другу. Мы позволяем друг другу любить друг друга ещё больше. Глупость сказал, но похоже на секрет».

Поклонники отмечают, как благотворно влияет на Михаила Захаровича молодая супруга. Благодаря ей он постройнел, начал стильно одеваться. Даже решился на смену имиджа и стал везде появляться без своей фирменной шляпы.

«Я сейча шляпы не ношу. Я просто иду соответственно 21 веку, нормально, вроде как, одеваюсь».

Шуфутинский подтверждает: рядом со Светланой он действительно ощущает себя лет на десять моложе. А когда выходит на сцену в сопровождении юных танцовщиц – совсем забывает о возрасте.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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