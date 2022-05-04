Киноактёр Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз!

Новый поворот в деле Алека Болдуина! Муж убитой Галины Хатчинс Мэтью впервые дал интервью после трагедии! Правда, что мужчина подал в суд на голливудскую звезду? Какого наказания он требует для знаменитости? И почему поклонники подозревают кинозвезду в спекуляции на беременности своей жены?

Недавно супруга Алека Болдуина Хилария сообщила поклонникам радостную новость. Она снова станет мамой. Пара уже воспитывает шесть общих детей. Однако для голливудского актера это будет восьмой ребенок. У него есть старшая дочь от брака с Ким Бейсингер.

Хилария Болдуин рассказала, ее беременность стала полным сюрпризом для всей их семьи. Последние несколько лет для них были тяжелыми. Пара пережила два выкидыша. А затем случилась трагедия на съемках фильма. Алек случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

«Пистолет должен был быть незаряженным. Мне сказали, что мне передали пустой пистолет, без пуль. Галина сама поставила мою руку в такое положение, чтобы пистолет смотрел прямо на нее. Я следовал ее указаниям», — рассказал Алек Болдуин.

После несчастного случая Болдуин был в депрессии. Многие были уверены, карьере звезды придет конец. Однако спустя всего пару месяцев он получил предложение сниматься сразу в нескольких картинах. Это шокировало вдовца Галины Хатчинс, который тяжело переживает утрату. По мнению Мэттью, голливудский актер просто пытается выставить себя жертвой и надавить на жалость.

«Я смотрел интервью Алека Болдуина и был так зол на него. Слушать, как он обвиняет Галину, что это она сказала направить на нее пистолет, и как он перекладывает ответственность на других, смотреть, как он плачет из-за этого, я просто чувствую, будто мы должны жалеть вас, мистер Болдуин», — пожаловался Мэттью Хатчинс.

Мэтью Хатчинс, который теперь в одиночку растит сына, подал в суд на Алека Болдуина и всю съемочную группу! Он обвиняет актера и продюсеров в том, что из-за сокращения расходов и желании уложиться в короткие сроки они пренебрегали правилами техники безопасности. Более того, по словам адвокатов, создатели фильма знали о низкой квалификации молодой оружейницы картины.

«Самое главное для нас — привлечь к ответственности людей, которые несут ответственность, и добиться справедливой компенсации для Мэттью Хатчинса и его сына Андроса, которые потеряли жену и мать», — пояснил адвокат семьи Хатчинс, Брайан Паниш.

Впрочем, сам Болдуин считает, что с Мэттью они ранее уже пришли к взаимопониманию. После трагедии встретились без камер. Актер предлагал выплатить семье Галины компенсацию и завершить съемки фильма в память о ней.

Однако в СМИ появилась информация, что съемки картины продолжатся после окончания расследования. Сейчас Алек проходит ответчиком по делу. Американский детектив Джон Хаббард уверен: Болдуин до сих пор на свободе только потому, что он голливудская звезда.

«Это возмутительно. Единственная причина, почему он еще не арестован, это потому, что он Алек Болдуин. Это просто непостижимо, что он продолжает находиться на свободе, даже без браслета», — негодует Джон Хаббард.

В сети пошли слухи, что неожиданная беременность Хиларии Болдуин только на руку 64-летнему актеру, якобы это может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Недавно Болдуин и сам подал в суд против продюсеров вестерна. Актер требует, чтобы ему возместили судебные издержки и настаивает, что он не несет ответственность за смерть оператора. Адвокаты семьи Хатчинс считают, что подобный иск позорит актера.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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