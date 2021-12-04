Минин-хор исполнит «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова

Московский государственный академический камерный хор и Концертное агентство «Русконцерт» представляют «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова в Соборной палате. Концерт пройдет 13 декабря 2021 года.

Сочинение по праву считают не только одним из главных шедевров композитора, но и одним из высших проявлений православной традиции в музыкальном искусстве. Формально оно было написано менее, чем за две недели (об этом говорил сам композитор), — но подготовкой к нему служил весь предыдущий духовный опыт: с самого детства Рахманинов был погружен в атмосферу богослужения, глубоко знал и чувствовал музыкальный строй Обихода. Первым из великих русских классиков Рахманинов в симфонической, фортепианной, камерной музыке обратился к глубинным слоям православной традиции, прежде всего, знаменному распеву, который и стал интонационной основой творчества композитора.

«Всенощное бдение» тесно связано с Синодальным училищем и несколькими выдающимися деятелями русской церковной музыки. Первый из них — Степан Васильевич Смоленский (1848 — 1909) — в 1889 — 1901 годах был директором Синодального училища. Сочинение посвящено его памяти. Александр Дмитриевич Кастальский (1856 — 1926) в 1901 — 1910 годах был регентом Синодального хора, а затем директором Училища. Во многом, Рахманинов учился на его духовных сочинениях, а самого Кастальского называл «Римским-Корсаковым русской хоровой музыки». Николай Михайлович Данилин (1878 — 1945) в 1910 — 1918 годах был главным регентом Синодального хора, под его руководством коллектив вознесся на невиданную исполнительскую высоту. Именно под управлением Данилина Синодальный хор впервые исполнил «Всенощное бдение» 23 марта 1915 года. «Великолепные певцы Синодального хора осуществили все мои намерения и временами даже превзошли ту идеальную звуковую картину, которая жила в моем воображении», — вспоминал позднее Рахманинов.

Для Московского государственного академического камерного хора это сочинение Рахманинова — одно из знаковых. В разные периоды творческой биографии коллектив, вскоре отмечающий 50-летие с момента основания, возвращался к «Всенощному бдению», несколько раз записал это произведение на разные носители. В исполнении «Всенощного бдения» (как и «Литургии св. Иоанна Златоуста», которую хор возродил на концертной эстраде), во многом выражено творческое кредо коллектива: сохранив масштабность, объемность академического хора, привнести в исполнение тонкость и детализированность камерного ансамбля.

Японская телерадиокомпания NHK записала «Литургию св. Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение» С. Рахманинова, исполненные Московским государственным академическим камерным хором, и назвала звучание Минин-хора эталонным.

В исполнении 13 декабря также участвует Детский хор «Кантилена» (руководитель — Почетный работник культуры города Москвы Елена Салюк; хормейстеры — Сергей Боровиков и Мария Кинжалова; концертмейстер — Полина Шелепова).

Дирижер — художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора Тимофей Гольберг.

Начало в 19-00.

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