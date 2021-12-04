Выставка работ Бориса Феликсовича Бельского «Корабль плывет» открывается в Музее «Творческая мастерская С.Т. Коненкова»

Российская академия художеств, музей «Творческая мастерская С.Т. Коненкова» представляют выставку произведений заслуженного художника РФ, академика РАХ Бориса Феликсовича Бельского «Корабль плывет». Она проводится в рамках многолетнего выставочного проекта музея «Диалог с мастером». В экспозиции — графические листы и записные книжки художника.

В графических работах автора, посвященных флоту, призрачные силуэты фантастических кораблей неожиданно прорастают шпилями готических соборов, а сумрачные фантомы неведомой флотилии полны внутреннего напряжения и мрачной энергии в контрасте черной и белого. Схоластически утонченная, тревожная графика Бориса Бельского, расположенная рядом с эмоциональной скульптурой Сергея Коненкова, дает уникальную возможность погрузиться в миры, полные фантастическими образами и сюжетами. Записные книжки — отдельная часть экспозиции, представляющая воображаемый кабинет художника, где рабочие блокноты, заполненные рисунками и текстами, дают возможность наблюдать творческий процесс мастера.

Автор о концепции выставки: «По достижении, более или менее успешному, 60-ти лет, разбираясь в бумагах и архивируя найденное в коллажах, понял, что в основе большинства работ, даже шелкографий на металле размером 2,5 на 1,25 м, лежат записные книжки и дневники, а то и вовсе кусочки бумаги у телефона…

Из книжек вырастали новогодние шелкографские открытки (некоторые их коллекционируют, что радует). Потом все квалифицировалось по проектам и моделям кораблей «Первой эскадры» (другой большой проект открыт до 5.12.2021 в залах Российской академии художеств).

Другой аспект — название, одного, на мой взгляд, из лучших и философических (хотя они все таковы) фильмов Федерико Феллини. Мы все на корабле, и он плывет, к счастью.

В процессе работы мне показалось, практически бросилось в глаза сходство корабельной архитектуры и конструкций соборов. Оказалось, это давно известно ученым и конструкторам. Но я не кораблестроитель, ничего из этого не построить. Бытует исторический анекдот: Кайзер Вильгельм (тот который кузен Николая II) очень любил рисовать проекты кораблей и делал это с большим тщанием. Кто-то из адмиралов иронично заметил: отличный корабль, жаль не поплывет.

Может, оно и к лучшему. То, что вы видите «корабли души» и они плывут (идут). В этих залах много кораблей и соборов души».

Борис Феликсович Бельский родился в Москве, в семье художника-графика Ф.И. Бельского и А.А. Агамировой. В 1984 году окончил факультет графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, где учился у Н.А. Пономарёва, Б.А. Успенского, Н.Л. Воронкова. Затем повышал профессиональное мастерство в международных печатных центрах: Школе Ф. Мазереля (Нидерланды), Принтстудии Глазго (Англия), Художественный школе Каркаран и университете Радгерс (США). С 1980 года он участвует в зональных, республиканских и всесоюзных выставках, в экспозициях советской и российской графики за рубежом, международных Биеннале графики (Саппоро, Маастрихт, Чибо, Пусан, Калининград). Персональные выставки Бориса Бельского с успехом прошли в залах РАХ, в Музее архитектуры имени А.Щусева. В 1993 году Б.Ф. Бельский стал художественным руководителем Творческой мастерской шелкографии Российской академии художеств в Москве. Художник является организатором мастер-классов по шелкографии для студентов МГАХИ им. В.И. Сурикова и СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина, учащихся МАХЛ РАХ и ряда других учебных заведений страны. Он член Комиссии по графике Правления ВТОО СХР, эксперт по печатным технологиям Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Министерства культуры РФ, член Общероссийской ассоциации искусствоведов (АИС), участник научных конференций РАН и РАХ. Б.Ф. Бельский ведет активную общественную и шефскую работу на кораблях Черноморского и Северного флотов. В Североморске им организована большая экспозиция современной графики, которая передана в дар городу. Работы автора находятся в собраниях музеев многих российских городов, зарубежных музеях, во многих частных коллекциях.

На основе статьи Светланы Бобровой, заведующей Мемориальным музеем «Творческая мастерская С.Т. Коненкова».

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