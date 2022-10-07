«Минин-хор. Солисты»: абонемент камерной музыки

Московский государственный академический камерный хор представляет абонемент камерной музыки «Минин-хор. Солисты». Все концерты пройдут в Культурном центре Минин-хор, первый из них состоится 10 октября 2022 года. В программе — сочинения М. Мусоргского и Г. Свиридова.

Во все периоды своей истории Минин-хор был и остается ансамблем солистов. Основатель, первый художественный руководитель коллектива Владимир Минин культивировал красоту и богатство тембров, стремился к тому, чтобы хор звучал как идеальный камерный ансамбль. Внутри Минин-хора существует несколько ансамблей солистов, многие участники коллектива сочетают работу в хоре и сольную карьеру.

Почти 5 лет назад, в ноябре 2017 года, с долгожданным обретением хором собственного Дома — уютного особняка Прове-Калиш в стиле модерн на Новой Басманной — мечта о регулярных концертах камерной музыки обрела реальные очертания. С тех пор в Культурном центре прошло немало вечеров, а в последние полтора года — и фестивалей камерной музыки («Итальянские эпизоды», «От Глинки до Свиридова»): в них участвовали солисты хора и приглашенные артисты.

Программа абонемента в целом отражает широту репертуарных предпочтений артистов. В частности, акцент сделан на музыку XX века, — как русскую, так и европейскую. В концерте 10 октября звучат два вокальных цикла русских композиторов — «Песни и пляски смерти» М. Мусоргского на стихи А. Голенищева-Кутузова в исполнении Татьяны Метлиной и «Отчалившая Русь» Г. Свиридова на стихи С. Есенина в интерпретации Ивана Щербатых.

Татьяна Метлина работала в коллективе в начале 2010-х годов и вернулась в Минин-хор в 2021 году. Обладательница густого, темного меццо-сопрано, Татьяна Метлина тяготеет к драматическому репертуару, и не случайно ее выбор пал на один из самых сложных в вокальном и актерском отношении вокальных циклов в истории музыки. В активе баса Ивана Щербатых — годы работы не только в оперных (в частности, в Большом театре) и концертных хорах, но и сотрудничество с рядом оперных театров в качестве солиста. В частности, 2018 — 2020 годах в Оперном театре Киля (Германия) Иван Щербатых исполнил партии в операх Дж. Россини (Дон Базилио в «Севильском цирюльнике», Барон Тромбонок в «Путешествии в Реймс»), Г. Доницетти, на фестивале в Уэксфорде спел партию Графа фон Ляйтмерица в опере «Эдмея» А. Каталани. В 2018 году в Большом театре Иван Щербатых спел партию Тоцкого в опере «Идиот» М. Вайнберга.

Партию фортепиано в серии концертов исполнит Елена Ильина. Ученица Важи Чачавы, она более четверти века работает в Минин-хоре. Эта уникальная артистка сочетает безупречность в репетиционной деятельности (подготовка солистов, групп хора, коллектива в целом) с великолепными качествами концертного музыканта. Елена Ильина исполняет не только фортепианные, но и оркестровые партии в хоровых, кантатно-ораториальных сочинениях; она обладает обширным камерным репертуаром. В 2021 году Елена Ильина исполнила партию фортепиано в мировой премьере «Метели» Георгия Свиридова в переложении для солистов, хора, двух фортепиано и ударных Вячеслава Грязнова (в ансамбле с Филиппом Копачевским).

Комментарий к программе — Михаил Сегельман.

Начало в 19-00.

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