МГАСО отправляется на Урал с гастрольным туром

С 8 по 10 октября 2022 г. Московский государственный академический симфонический оркестр отправляется на Урал с гастрольным туром, организованным Московской государственной академической филармонией совместно со Свердловской государственной академической филармонией в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Для прославленного коллектива это — первые гастроли в новом сезоне 2022/2023.

«Для оркестра принципиально важно, что Екатеринбург, Каменск-Уральский и Асбест хотели пригласить на свои площадки именно Московский государственный академический симфонический оркестр. Это дорогого стоит! В 2018 г., в год 75-летия МГАСО, у оркестра был большой тур по городам России, среди которых был и Екатеринбург. После тура Свердловская государственная академическая филармония обратилась с просьбой организовать отдельные гастроли и повторные концерты в Екатеринбурге и области. И вот наконец, спустя 5 лет, организационные возможности совпали с желанием слушателей», – рассказывает директор МГАСО Ирина Шигорева.

За дирижерским пультом – заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, дирижёр Московского академического музыкального театра им.Станиславского и Немировича-Данченко Тимур Зангиев.

8 октября концерт пройдет в Социально-культурном центре Каменск-Уральского, 9 октября в Городском концертном зале г. Асбест. В программе – два ярких произведения эпохи романтизма – Четвертая («Итальянская») симфония ля мажор Феликса Мендельсона и Вторая симфония фа минор Рихарда Штрауса. Слушателей ждет удивительное погружение в прекрасный мир романтиков.

«Итальянская» симфония Мендельсона, завершенная в 1833 г. – это рассвет романтизма, музыка, полная неаполитанских мелодий, тарантеллы, сальтареллы и жизнерадостности. Баловень судьбы и один из немногих композиторов, который сумел реализовать свой талант не испытав борьбы за существование, Феликс Мендельсон создал звуковую картину стабильного и благополучного мира. Поводом к написанию симфонию стало путешествие по Италии, предпринятое композитором в 1830 г.: Мендельсон наслаждался красочной природой и великолепными памятниками искусства, Тицианом в Венеции, галереей Уфицци во Флоренции, старинной итальянской церковной музыкой, которую он с увлечением изучал. В письмах к близким он описывает «лица» итальянских городов, которые спустя несколько лет воплотятся в музыке «Итальянской» симфонии.

Симфония № 2 Рихарда Штрауса написана в 1883-1884 гг. на закате эпохи романтизма. Симфония создана для стандартного состава оркестра и состоит из четырех частей. В построении частей явно прослеживается влияние Девятой симфонии Бетховена.

Маэстро Тимур Зангиев: «Итальянская» симфония Мендельсона – это музыка, которая со мной с детства, я дирижировал ее в раннем возрасте и сейчас с удовольствием после перерыва к ней возвращаюсь. Один из моих любимых композиторов – Рихард Штраус, в последние годы очень люблю дирижировать его с симфоническим оркестром, очень много произведений у меня за плечами и с большим удовольствием сыграем для вас Вторую симфонию. Его произведения будут весь вечер в программе в Екатеринбурге. Я еще ни разу не дирижировал его оперные произведения, мы исполним сюиту вальсов из комической оперы «Кавалер роз» и «Четыре последних песни» для сопрано и оркестра», которые споет сопрано Ольга Толкмит».

10 октября уральский тур завершится концертом МГАСО в зале Свердловской государственной академической филармонии в городе Екатеринбурге. Кроме Второй симфонии и Сюиты вальсов из «Кавалера роз» Рихарда Штрауса в программе — «Четыре последние песни для сопрано с оркестром», которые исполнит солистка театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит.

«Я не буду скрывать, для меня это будет очень волнительное событие, потому что это произведение Штрауса считается одним из самых сложных для вокалистов. Но я очень счастлива, что мне всё-таки предоставилась эта возможность. Я буду очень рада видеть жителей Екатеринбурга на нашем концерте», – говорит Ольга Толкмит.

«Четыре последних песни для сопрано с оркестром» – неординарное произведение композитора, которое считают его духовных завещанием. Это – своеобразный итог жизни Штрауса, насыщенной творчеством и историческими событиями. Три песни «Весна», «Сентябрь», «Отходя ко сну» написаны на стихи Германа Гессе, заключительная – четвертая «На закате» на стихи Йозефа фон Эйхендорфа. Хотя «На закате» исполняют последней, именно она была написана первой и творческий импульс к появлению всего цикла.

Вместе со Второй симфонией и Сюитой вальсов из оперы «Кавалер розы» «Последние песни» продемонстрируют слушателям три грани безграничного таланта «Последнего романтика» Штрауса.

Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

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