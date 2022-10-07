Выставка «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» открывается на ВДНХ

14 Октября 2022 года в павильоне № 21 на ВДНХ откроется выставка-реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая».

Впервые в России москвичам и гостям столицы будет представлена выставка-реконструкция, основанная на археологической сенсации XX века — глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди, правившего в III веке до нашей эры. Китайская Терракотовая армия является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и по праву может считаться восьмым чудом света. В этих фигурах воплотились рационализм эпохи Цинь и своеобразная красота в благородном, торжественном безмолвии древних изваяний.

На сегодняшний день Терракотовая армия, наряду с Великой Китайской стеной, является одной из главных достопримечательностей Китая. Над созданием армии — символом величия Древнего Востока и неотъемлемой частью культурного наследия Китая, трудилось около 700 тысяч человек. Благодаря их кропотливому труду выразительность и парадность терракотовых воинов затмевают собой все остальные открытия на территории императорского мавзолея.

На ВДНХ в павильоне №21 посетителей ждут детально воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей, которые в свое время представляли собой мощь армии династии Цинь, реплики колесниц, оружия, предметов быта, а также галерея красочных исторических костюмов. Всего на выставке будет представлено более 150 экспонатов.

Впечатляющие спецэффекты, световое шоу и видеопроекции – все это позволит посетителям выставки погрузиться в мистическую атмосферу далекого прошлого и ощутить реальный масштаб грандиозной армии, охраняющей покой Первого Императора – человека-эпохи, великие проекты и преобразования которого на сотни лет опередили свое время.

Посещение выставки в сопровождении профессиональных экскурсоводов будет запоминающимся внеклассным занятием по истории для учащихся всех возрастных групп. Это, несомненно, станет полезным дополнением к программе общего образования и развития школьников, а также отличным семейным отдыхом, когда дети и взрослые получают уникальную возможность совместно исследовать, открывать и изучать удивительную историю нашего мира.

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