Мисс Вселенная Оксана Фёдорова и Фидан Дамирова выступят с концертом в Музее П.И. Чайковского в Москве

Творческий музыкальный коллектив приглашает совершить увлекательное путешествие в возвышенный мир музыкального барокко вместе с Мисс Вселенной, лауреатом международных конкурсов Оксаной Фёдоровой (меццо-сопрано) и приглашённой солисткой Айзербайджанского государственного академического Музыкального театра и Айзербайджанской филармонии, обладательницей редкого тембра голоса (контральто) Фидан Дамировой.
В уютном зале музея «П.И. Чайковский в Москве» прозвучат сочинения знаменитых барочных композиторов – Генделя, Вивальди, Марчелло, Баха, Перголези. Величественная, философски глубокая музыка никого не оставит равнодушным.
В концерте примут участие: Георгий Мигунов (фортепиано), Екатерина Бржинская (фортепиано), Павел Солдатиков (скрипка, художественный руководитель «ART-COLLAGE»), Марк Зенченко (виолончель).
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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