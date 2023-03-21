Выставка московского художника Константина Логинова «Совокупность Земной природы» открылась в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

С 21 марта по 2 апреля 2023 года выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК проводит выставку московского художника Константина Логинова «Совокупность Земной природы». Константин по-своему развивает знаменитое изречение Достоевского «красота спасёт мир», предлагая посмотреть на красоту посредством иронии, а иногда даже провокации.

Работы Константина — это буйство ярких красок, фантасмогорийные сюжеты и персонажи, новые трактовки произведений классики. Выставка очень разнообразная, как по тематике произведений, так и по исполнению. Сказывается то, что представленные более 60 картин написаны в разные периоды творчества художника.

Картины Логинова занимают достойное место в коллекциях таких людей как Мирей Матье, Сергей Галанин, Александр Скляр, Михаил Горевой, а также представителей политики, культуры и предпринимателей.

Вход свободный.

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