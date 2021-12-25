Митрополит Иларион откроет XII Московский Рождественский фестиваль в Доме музыки

Торжественное открытие XII Московского Рождественского фестиваля духовной музыки состоится в Светлановском зале ММДМ 11 января 2022 года. По традиции в вечере примет участие митрополит Волоколамский Иларион. Программу из сочинений Римского-Корсакова, Хиндемита и Сен-Санса представят Московский Синодальный хор, Национальный филармонический оркестр России, солисты Большого театра и театра «Новая опера». За дирижерский пульт встанет Арсентий Ткаченко. Фестиваль пройдет в Московском международном Доме музыки с 11 по 23 января при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Московский Рождественский фестиваль духовной музыки, приуроченный к празднику Рождества Христова, – один из самых ярких и масштабных проектов Дома музыки. Художественными руководителями смотра являются президент ММДМ, «Артист мира ЮНЕСКО», член Патриаршего совета по культуре Владимир Спиваков и председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Фестиваль проводится с высочайшего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Каждый из нас чувствует в праздничные дни, что Рождество – особая пора: это время обретения мудрости, определения своего места в мире, осознания духовной миссии. Особенно важно это для тех, кто избрал себе стезю служения искусству, культуре, – утверждает маэстро Владимир Спиваков. – Наша задача – нести людям любовь, добро и правду, которые, как сказал Патриарх Кирилл, Господь соединяет с человеческим разумом. И наш музыкальный фестиваль тоже служит этой высокой цели, находя отклик в сердцах людей, что укрепляет нас в решимости продолжать и развивать этот форум».

В 2022 году грандиозный духовный смотр пройдет в концертных залах ММДМ в двенадцатый раз. По словам митрополита Волоколамского Илариона, на протяжении уже многих лет участники смотра знакомят слушателей с известными шедеврами и совсем новыми произведениями духовной музыки, которые свидетельствуют о непреходящих идеалах любви и милосердия, жертвенности и верности, отзывчивости и доброты. «Искусство напоминает человеку о его бессмертной душе и о том, что каждый из нас призван быть соработником Творцу. В непростой период, когда мы переживаем страшный вызов пандемии и всем приходится искать новые формы общения, редкие очные концерты столь ценны и важны. Я благодарю Владимира Теодоровича Спивакова за его труды по укреплению в современном мире столь необходимых отзывчивости и доверия в сердцах людей», – отмечает Владыка.

Первый концерт фестиваля состоится 11 января при участии митрополита Волоколамского Илариона. Откроют форум «Рождественская оратория» Сен-Санса, сочинения Римского-Корсакова и Хиндемита, которые прозвучат в исполнении старейшего профессионального музыкального коллектива России – Московского Синодального хора, а также Национального филармонического оркестра России под управлением Арсентия Ткаченко и солистов Большого театра и театра «Новая опера» Екатерины Петровой, Полины Шамаевой, Юлии Меннибаевой, Ярослава Абаимова и Игоря Подоплелова.

Продолжит фестиваль концерт к 800-летию со дня рождения Александра Невского. 15 января Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» под управлением Владимира Контарева и солисты Московской областной филармонии Алина Яровая (сопрано), Родион Васенькин (бас) и дуэт гусляров Ольга Алексеева и Марфа Никитина исполнят ораторию «Под стягом Александра» московского композитора Владимира Довганя.

19 января в рамках фестиваля выступит органист знаменитого Кёльнского собора, авторитетный исследователь музыки эпохи барокко, профессор Высшей школы музыки в Кёльне Винфрид Бёниг. На грандиозном органе Светлановского зала музыкант исполнит сочинения Иоганна Себастьяна Баха.

Традиционное событие Рождественского фестиваля – выступление Хора Московского Сретенского монастыря. Большой концерт прославленного коллектива, обладающего уникальной исполнительской манерой, пройдет 21 января.

Завершит фестиваль традиционный концерт с участием маэстро Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России и Академического большого хора «Мастера хорового пения». 23 января музыканты исполнят «Реквием» итальянского композитора Луиджи Керубини. «Обращаясь к таким творениям, забываешь о трудностях нашей жизни, возносишься над ними и понимаешь, что всё преходяще», – так объяснил выбор программы концерта-закрытия фестиваля Владимир Спиваков.

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