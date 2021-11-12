«Много шума из ничего». Московский Губернский театр представляет третий премьерный спектакль сезона

27 и 28 ноября 2021 года Московский Губернский театр на малой сцене представит третью премьеру сезона – спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Много шума из ничего» (режиссер Анна Горушкина).

Знаменитая пьеса Шекспира впервые была поставлена более 400 лет назад. Это одно из самых неоднозначных произведений автора – комедия, в которой за каждым поворотом сюжета героев ждут нешуточные страсти и события, грозящие вот-вот разразиться трагедией.

После войны в город возвращаются победители во главе со своим принцем Доном Педро. Молодой друг принца, граф Клавдио, влюблен в Геро, дочь губернатора города Леонато. Принц соглашается помочь Клавдио сосватать Геро, а заодно влюбить друг в друга заядлых противников брака – Бенедикта и Беатриче. И вот уже назначена свадьба Клавдио и Геро. Но у брата принца, Дона Хуана, совсем другие планы, и счастье влюбленных оказывается под угрозой.

Для режиссера МГТ Анны Горушкиной эта постановка станет первым опытом в жанре комедии. Среди ее работ последних лет – драма «Вид с моста» А. Миллера, пронзительный «Бесконечный апрель» Я. Пулинович и «Сердце матери» по К. Чапеку в Московском Губернском театре, а также постановки в Театре им. Е.Вахтангова – «Платонов. Рассказы» и «Рождество на чердаке» по рассказам О. Генри.

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