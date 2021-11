В Новой Третьяковке открывается выставка New Elements

Открытие выставки New Elements состоится 17 ноября 2021 года в Западном крыле Новой Третьяковки. Выставка предлагает взглянуть на мир как на аналоговый компьютер и представит 12 произведений художников из разных стран, которые покажут, как сократить разрыв между компьютерными данными и миром.

Риёти Курокава (Япония), elementum, 2018. Фотография: Takuro Someya Contemporary Art © Ryoichi Kurokawa

Мемо Актен (Великобритания — Турция), За всем следят машины благодати и любви, 2021 Ⓒ Memo Akten

Forensic Architecture (Великобритания), Исследования облаков, 2021 Ⓒ Forensic Architecture

Анна Ридлер (Великобритания), Доказательство работы: «The Shell Record», 2021 Ⓒ Anna Ridler

Организатор проекта – Laboratoria Art&Science Foundation – первый в России некоммерческий исследовательский центр, целью которого является построение платформ междисциплинарного взаимодействия современного искусства, науки и технологий.

«Представление о том, что цифровая информация абстрактна и существует вне физического мира, — опасный миф. Поскольку технологии давно проникли во все аспекты нашей жизни, их материальная природа и последствия этого проникновения оказывают на нас глубокое влияние. Произведения на выставке New Elements возвращают цифровые данные в реальность и показывают, как все вокруг взаимосвязано», – говорят кураторы выставки Дарья Пархоменко, Дитмар Оффенхубер.

Выставка состоит из трех разделов – «Аутографические измерения», «Вычисляя с природой» и «Цифровая материальность» – и объединяет художественные подходы, которые обращаются к материальным аспектам информации и вычислений в разных проявлениях: в природной среде, технологических системах или структурах нейронных сетей. Все, что происходит в атмосфере, почве и воде, записывает свои следы бесчисленным количеством способов. Однако такие аутографические процессы не ограничиваются миром природы. Они скрываются и за неосязаемым миром цифровой информации, иногда проявляясь в виде глитчей (неполадок, помех) и сбоев, позволяющих нам заглянуть в материальные глубины цифрового мира. Они оставляют физические следы, по которым можно восстановить картину произошедшего.

Нейронные сети и другие сложные цифровые системы, в свою очередь, имеют сходство с природными явлениями в их непрозрачности и недоступности. Исследователи искусственного интеллекта, подобно натуралистам XVIII века, фиксируют и изучают поведение этих систем и сетей. Работа художников в этом направлении также влечет множество этических, социальных и политических вопросов: от глобального экологического кризиса, связанного с повышением температуры на всей планете, до потребления энергии блокчейн-технологиями.

«Изучая взаимовлияния природы и технологии, мы задаемся множеством вопросов, ответы на которые могут быть найдены в диалоге художников и инженеров. Такой диалог позволяет лучше уловить и осознать взаимосвязь между физической и цифровой реальностью благодаря новым формам искусства, отражающего непрерывное взаимодействие между живой природой и техногенным миром», — Александр Гостев, главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского».

Ральф Беккер (Германия), Естественная история сетей / Softmachine, 2021 Ⓒ by Ralf Baecker

Произведение Ральфа Беккера «Естественная история сетей / SoftMachine» — это электрохимический алгоритмический перформанс художника и машины. Центральный элемент инсталляции — галинстан, жидкий металл, которым перформер манипулирует через подключенные электроды, изменяя его поведение. Беккер апеллирует к забытому этапу истории вычислений — экспериментам Гордона Паска 1950-х годов с электрохимическими компьютерами, которые имитируют процесс обучения природных экосистем, а также обращается к современным исследованиям биомимикрии, программируемой материи и контролируемого жидкого металла. Перформанс объединяет машинное мышление и текучие, мягкие материалы, позволяя самоорганизующимся качествам проявиться через конкретных материальных посредников.

Аудиовизуальная биотехнологическая инсталляция ooze Терезы Шуберт в коллаборации с Иваном Тараниным — новая работа, созданная совместно с фондом Laboratoria Art&Science и «Лабораторией Касперского». Живая скульптура — биореактор с водорослями, приглашает к наблюдению, медитации и эксперименту для исследования визуальных метафор сетевой динамики. Инсталляция объединяет лес как гиперорганизм с серверными фермами, представляя сети, которые лежат в основе нашей цифровой и углеродной жизни. Вместе они образуют гибридную экосистему — техноорганический коллаж мира, в котором природа, культура и цифровые технологии становятся неразделимыми. Отвечая на рост микроводорослей и их метаболическую активность, органический интерфейс действует как аналоговый генератор случайных чисел и управляет аудиовизуальными параметрами инсталляции.

Илья Федотов-Федоров (Россия), Экзо-ковчег, 2019

Илья Федотов-Федоров исследует отношения между человеком и природой, наукой и ритуалом. Центральный элемент инсталляции Exo-ark — слепок со шкуры лошади, который в результате неправильно проведенной таксидермии начал принимать исходную форму тела. Художник увеличил слепок до реальных размеров животного, сделав его памятником лошади и проявив возможности создания этой памяти без манипуляций над живым существом. Обращаясь к теме таксидермии и исследуя возможности 3D-сканирования в своем видео, художник прослеживает истончение грани между реальным животным и его цифровым присутствием.

Томас Сарасено (Аргентина), Printed Matter(s), 2018. Вид экспозиции на выставке We do not all breathe the same air, neugerriemschneider, Берлин, 2021. Фотография: Studio Tomás Saraceno Ⓒ Tomás Saraceno

В серии Printed Matter(s) Томас Сарасено собрал из воздуха Мумбаи мелкодисперсные частицы черного углерода размером до 2,5 микрон и использовал их для создания изображений частиц космической пыли из каталога NASA. Подобно проблеме загрязнения воздуха, проблема космической пыли касается каждого человека на нашей планете, но в совершенно разных временных масштабах. Отравляющее атмосферу вещество становится для художника средством общения с аудиторией, напоминая нам об агентности воздуха даже перед лицом его потенциального уничтожения.

Томас Фойерштайн (Австрия), Poem, 2010 Ⓒ Thomas Feuerstein

Биохимическая инсталляция Poem Томаса Фойерштайна захватывает первобытный «первичный бульон» из воздуха, выдыхаемого посетителями выставки, и перегоняет его в пригодный для питья алкоголь. Отсылая к эксперименту 1950-х годов по воссозданию первых форм жизни, Фойерштайн показывает, что границы человеческого тела размыты и сливаются с окружающим пространством.

Проект Cloud Studies* исследовательского объединения Forensic Architecture посвящен теме токсичных облаков, колонизирующих наш воздух. Альманах объединяет исследования восьми конкретных случаев распыления и воздействия отравляющих газов в разных географических точках, посредством которых различные государства потенциально способны создавать непригодные для жизни атмосферы и занимать воздушное пространство. Исследование и анализ проведены с помощью искусственного интеллекта и ряда методологий, включая гидродинамику и 3D-моделирование.

* В 2021 году на фестивале Ars Electronica (Австрия) Cloud Studies получил «Золотую Нику» в номинации AI&Life Art.

