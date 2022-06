В пятницу Московскую неделю моды продолжили показы известных, а также совсем молодых брендов, презентации студенческих коллекций, лекции и паблик-токи.

Череду показов пятого дня Московской недели моды в «Зарядье» открыл коллективный показ выпускников Британской высшей школы дизайна, который прошел в Большом амфитеатре парка. Также на площадке свои коллекции представили еще 9 дизайнеров: SASHINA DESIGNER LABEL, SOL ANGELANN, BEENA, 1377, Measure, Gerda Irene, VICTORIA ANDREYANOVA, Sasha Gapanovich и SHATU 1997.

На ВДНХ перед зрителями дефилировали модели в образах от Irina_Kotmi, Mila Anderst, LENALANKO, Nelly Kruk, FIORI Dress Code и Craft Linen. Снова центром событий стала площадь возле фонтана «Дружба народов». Под живую музыку Shanyana & Guru Groove Foundation там презентовали свои коллекции 14 брендов – Elena Mur couture, арт-студия KRAPIVA, Solomattina. Sadali, Floret Moscow, Ami du Diable, Дизайн-мастерская «Дело вкуса», I WANT MORE, DARIA KOLOD, KUZMA by Natalia Kuzmenko, Lus’en (Люсьен), PAVLOVA, Елена Пересвет, ателье мод КОНТУР и дизайнер Ирина Радыш.

5 показов в этот день прошли на Тверской площади: Wearnost (Верность), AGNIX, JUDY GREEN & Anna Skorokhodova Accessorize, Masha Goryacheva и Catarina Nova. Также показы прошли в различных культурных учреждениях города.

До конца выходных для всех желающих открыты маркеты, где представлено более 200 московских и российских брендов. К уже запустившимся маркетам в «Зарядье» при участии онлайн-платформы для локальных брендов LCLS.RU и в Северном тоннеле, предлагающим одежду, обувь и аксессуары, в пятницу открылись новые маркеты – на Тверском бульваре, в Торговой Галерее Seasons и на Тверской площади.

В пятый день Московской недели моды свои коллекции в «Зарядье» показали:

Британская высшая школа дизайна

Шоу выпускников программы ДПО «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна прошло в Большом амфитеатре парка «Зарядье». В показе приняли участие бывшие студенты сразу трех выпусков — 2020, 2021 и 2022 годов. Шоу, в котором приняли участие 15 дизайнеров, было разделено на четыре блока. В первом молодые таланты размышляли на тему формы и пропорций. Отличительными чертами этого блока стали асимметричный крой, элементы деконструкции, эксперименты с формой классических элементов. Второй блок был посвящен взаимодействию цвета и материала. Модели шли по подиуму в фантазийных ярких нарядах, украшенных перьями, драпировкой, акцентными принтами. Живописный третий блок был вдохновлен прерафаэлитами. В нем были представлены наряды с плавными линиями и чистыми цветами. Четвертый блок был наполнен авангардными образами, в которых дизайнеры использовали сложный крой и чистоту форм.

SASHINA DESIGNER LABEL (Санкт-Петербург)

Источником вдохновения для создания новой коллекции послужила картина Джона Эверетта Милле «Смерть Офелии» и то, как художник мастерски изобразил природу и мгновение между жизнью и смертью. В линейку вошли фактурные наряды асимметричного кроя, декорированные разрезами на рукавах, перехлестами тканей, бахромой и орнаментами, созданными вручную с помощью аэрозольной краски. В женской линии были блузы и платья с объемными рукавами, струящиеся комбинации, золотистая и синяя накидки, а также комплекты со свободными блузами и юбками. Мужские образы составляли куртки-рубашки с акцентными разрезами, брюки классического и необычного кроя, пальто в цвете металлик.

SOL ANGELANN

Дизайнер бренда Ирена Сопрано представила «сияющую» коллекцию, в которой каждый наряд был украшен россыпью кристаллов. При создании новой линейки использовалась уникальная техника нанесения на ткань кристаллов разных форм, разработанная в специальном цехе на базе ателье SOL Atelier. В новую коллекцию вошли вечерние мерцающие платья, топы и мини-юбки, жакеты, целая серия коротких платьев, брюки и перьевой топ. В качестве декора выступили бахрома, отделка перьями марабу, минималистичные бантики в стразах и блестящая шнуровка. Ключевыми цветами коллекции стали черный и серебристый.

BEENA

Вдохновением для дизайнера Альбины Кан послужила эстетика 2000-х годов и период цветения сакуры. Доминантами в новой коллекции стали необычные силуэты, созданные при помощи рюшей и объемных воротников, и техника пэчворк. В линейку вошли расклешенные брюки, пиджаки с акцентной линией плеч, укороченные жакеты, мини-платья сложных форм. В яркую цветовую палитру вошло множество оттенков: от базового черного до манящего розового и фиолетового. При создании коллекции использовались натуральные материалы: шелк, хлопок, смесовые ткани на основе натуральных волокон и деним.

1377 (Волгоград)

Вдохновением для коллекции «13 регистров» послужил принцип работы мехов баяна, аккордеона и гармони. Идея обрела свое воплощение в визуальном объеме изделий из новой линейки, а также интегрировалась в детали некоторых вещей. На подиуме были представлены мужской и женский костюмы с цветочными мотивами, рубашки с накладными карманами, сетчатая футболка, платья из легких тканей, мужские жилетки и комбинезоны. Дополняли образы веточки полевых растений и обувь, напоминающая лапти.

Measure

Дизайнер бренда Зайнаб Сайдулаева в своих коллекциях всегда экспериментирует с культурными кодами. На этот раз вдохновением для новой линейки послужили культурное наследие Дагестана и традиции русского крестьянства, отраженные вышивкой ришелье. В коллекцию, выполненную преимущественно в кремово-пастельных тонах, помимо брючных костюмов, струящихся юбок макси и жакетов, в переосмысленном виде вошел традиционный дагестанский предмет одежды — пастушья бурка. Уникальным моментом коллекции стало то, что все изделия с вышивкой изготовлены из винтажных салфеток и представлены в единственном экземпляре. Главным аксессуаром коллекции стали балаклавы.

Gerda Irene

При создании новой коллекции дизайнер Ирина Герда вдохновлялась эпохой рококо и эстетикой 70-х. Основу как женских, так и мужских образов составляли корсеты, созданные по лекалам 18-го века. Каждое изделие линейки — одежда и аксессуары — было создано из вещей, найденных на барахолках, а также из винтажного кружева и других уникальных элементов. В upcycle-коллекцию вошли куртки, рубашки, юбки, джинсы, платья, брюки и жакеты, выполненные в технике пэчворк.

VICTORIA ANDREYANOVA

Новая коллекция дизайнера Виктории Андреяновой была разработана совместно с «Шуйскими ситцами» — крупнейшим производителем хлопка с 200-летней историей. Свободные силуэты, пестрые принты, яркая цветовая гамма, разбавленная чистым белым оттенком, — ключевые особенности новой линейки бренда. На подиуме были представлены платья макси и рубашки оверсайз-кроя, костюмы с жакетом на поясе и широкими брюками, короткие и длинные пальто.

Sasha Gapanovich (Мурманск)

Дизайнер бренда Саша Гапанович представила коллекцию «Единение», наполненную воспоминаниями о простых вещах и искренних чувствах из детства. Ручная вязка, рюши, работа с объемами и многослойность — знаковые штрихи, которые она всегда использует. Чтобы через одежду передать ощущение поношенности и устаревшей фактуры, Саша Гапанович использовала необработанные швы и вываренную бязь. В коллекцию вошли вязаные пелерины, чепцы и джемперы, стеганые вещи гипертрофированных форм, пуховый жакет, платья и брюки сложного кроя.

SHATU 1997 (Киров)

Вдохновением для дизайнера Светланы Шатуновой при создании круизной коллекции послужило творчество прерафаэлитов и образ девушки-музы. В линейке классические силуэты соединились с воздушными тканями и цветочным принтом, что создало общее легкое настроение коллекции. На подиуме были представлены брючные костюмы, романтичные платья с кружевом и оборками, вязаные бра и шорты, невесомый тренч из органзы, комплекты в пижамном стиле. Финальным аккордом показа стал свадебный образ, состоящий из минималистичного платья и легкой фаты.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

