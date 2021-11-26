Москино представляет вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения Эдуарда Назарова

23 ноября 2021 года исполняется 80 лет со дня рождения Эдуарда Васильевича Назарова (умер 11 сентября 2016 года – прим. ред.), выдающегося советского и российского мультипликатора, художника, режиссера и сценариста, автора культовых мультфильмов «Жил-был пес» и «Путешествие муравья».

29 ноября в 19:00 в кинотеатре «Художественный» состоится вечер памяти, посвященный мастеру. Эдуард Назаров – больше, чем режиссер и художник. Это наставник, мыслитель, ориентир, который направлял и поддерживал многих. Это актер и генератор шуток, который был способен украсить звуковой трек любого фильма или провести камерный вечер в компании коллег. Эрудит, энциклопедист, человек множества разных талантов, искренне любящий и понимающий жизнь. Его учениками считают себя десятки людей, которые посвятили свою жизнь анимации и которые во многом определяют ее современное лицо.

В программе вечера — выступления коллег, друзей и учеников Э.В.Назарова – Юрия Норштейна, Игоря Ковалева, Ивана Максимова, Михаила Алдашина, Михаила Тумели, Елены Черновой, Наталии Березовой, создателей цикла «Гора самоцветов». Зрители увидят эксклюзивные видеоприветствия от Андрея Хржановского, Александра Петрова, Игоря Олейникова, Константина Бронзита и других выдающихся деятелей мировой анимации, а также фрагменты уникальных видеозаписей с участием Эдуарда Назарова. Собравшиеся смогут познакомиться с его актерскими работами в собственных картинах и анимационных фильмах коллег.

Кульминацией вечера станет показ фильмов «Жил-был пес» и «Путешествие муравья» с кинопленки, который пройдет при поддержке студии «Союзмультфильм».

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