Московская неделя моды объединила более 1,6 млн жителей и гостей столицы

Подошла к концу Московская неделя моды, объединившая сотни российских брендов. За семь дней более 450 дизайнеров презентовали свои коллекции на нескольких знаковых площадках столицы – в «Зарядье», на ВДНХ, Тверской площади, в ГУМе, на площади Революции и станции метро «Маяковская».

200 дизайнеров из 34 городов России показали на подиумах Московской недели моды в течение 7 дней более 3 тыс. образов, над которыми работали 208 стилистов и визажистов. В мероприятиях участвовало более 2,7 тыс. моделей.

На основной площадке в парке «Зарядье» прошли более 70 показов, 84 дизайнера из разных городов России показали свои коллекции на ВДНХ, 16 показов – на Тверской площади, а также коллективный показ в ГУМе, показ на площади Революции и станции метро «Маяковская».

Московская неделя моды заинтересовала многих: онлайн-трансляция мероприятий шла на более чем 120 сайтах российских и международных СМИ, а также в официальной группе мероприятия в социальной сети ВКонтакте. Показы дизайнеров и сессии деловой программы собрали почти 3 миллиона просмотров.

Московская неделя моды знакомила публику с лучшими российскими брендами не только на подиуме: также работали пять маркетов, которые объединили 225 брендов. Там можно было приобрести дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары. В парке «Зарядье» действовали два маркета: на паркинге (при участии онлайн-платформы для локальных брендов lcls.ru) и в Северном тоннеле. Также маркеты были открыты в Торговой галерее Seasons, на Тверском бульваре и Тверской площади.

На Московской неделе моды на протяжении всего мероприятия работал профессиональный B2B-шоурум в Гостином дворе. 138 брендов представили свои коллекции в категориях: женская и мужская одежда, детская одежда, верхняя одежда, сумки, аксессуары, бижутерия. 249 байеров из 40 городов России, а также Белоруссии, Казахстана и Вьетнама посетили шоурум за 7 дней. В шоуруме согласовано более 230 сделок на общую сумму, превышающую 60 млн руб., а средняя сделка составила около 260 тыс. руб. Дизайнеры обсуждают более 800 потенциальных соглашений, переговоры по которым продолжатся по окончании Московской недели моды.

В рамках деловой программы на главной площадке в парке «Зарядье» было проведено более 50 сессий, на которых выступили более 180 спикеров. В деловой программе обсудили перенастройку рынка, искали ответы на актуальные запросы бизнеса, стремились к организации эффективного взаимодействия, а также налаживанию связей между всеми представителями фешен-сферы.

В выставочном пространстве Нового Манежа прошел Digital Fashion. Для гостей с лекциями и мастер-классами выступили эксперты цифрового и современного искусства, а также индустрии digital-моды. Проект объединил русские художественные традиции с цифровым искусством. Молодые digital-художники представили свои работы, в основу которых легли традиционные русские орнаменты. Кроме этого, гостей мероприятия ждали digital-показы цифровой одежды – моделями на виртуальных подиумах стали 3D-аватары.

На 35 площадках в рамках Московской недели моды проходил фестиваль «Модная столица», центром фестиваля стала Тверская площадь. На площадках проведено более 1300 мастер-классов, 110 концертных программ, порядка 50 показов мод различных исторических эпох, а также молодых российских дизайнеров, 42 лекции, 105 показов фильмов и более 300 анимационных программ.

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоялось семейное мероприятие, посвященное детской моде и стилю, – «Модный Техноград». Ключевым событием стал показ коллекций детской одежды от российских брендов и дизайнеров.

Также на ВДНХ прошла программа Tech in Fashion, посвященная технологическому блоку в сфере моды. В павильоне «Робостанция» работала открытая интерактивная выставка новейших технологий из мира моды.

Помимо выставки, на стенде Tech in Fashion работал «Модный подкаст»: серия мероприятий, посвященных моде и интересным людям в этой сфере – от дизайнеров до историков. Также в павильоне «Робостанция» работала выездная студия «Модный приговор 2.0» – стилисты одноименной телевизионной передачи консультировали гостей «Робостанции» по поводу выбора одежды и личного стиля, в том числе давали практические советы, как его улучшить.

В павильоне «Цифра.Техноград» гостям ВДНХ была предложена деловая технологическая программа FashionTech Talks, где стилисты и fashion-эксперты делились с посетителями актуальными знаниями и трендами мира моды. В завершающей части работы программы Tech in Fashion на ВДНХ прошел забег Fashion Tech Run. Также на ВДНХ прошел фестиваль косплея «Фанерон. Город мечты» и другие мероприятия.

Специально к Московской неделе моды на RUSSPASS составили и опубликовали три новых тематических маршрута, в которые вошли популярные достопримечательности и общественные пространства столицы. RUSSPASS также подготовил десять бесплатных экскурсий по достопримечательностям столицы.

В рамках Московской недели моды библиотеками, музеями и выставочными залами, домами культуры, культурными центрами проведено 61 мероприятие, посвященное моде.

Также в рамках Московской недели моды прошла городская акция «День без турникетов. FASHION». Для жителей города были открыты 24 столичные площадки из индустрии моды.

Особенность Московской недели моды – большое количество открытых мероприятий, на которых смогли побывать все желающие.

Организатор Московской недели моды – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

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