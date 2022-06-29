Выставка произведений Андрея Кугаевского «Лето Господне…» открывается в РАХ

13 июля 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений члена-корреспондента РАХ Андрея Кугаевского «Лето Господне…». Экспозицию составили около трёх десятков живописных произведений, созданных автором более чем за 30 лет творческой деятельности.

Андрей Кугаевский. Сен-Поль де Ванс. Франция. 2014

Андрей Кугаевский. Старая дорога в Крыму

Андрей Кугаевский. Утро на реке Мста. 2010

«Лето Господне…» это не только теплые солнечные дни — это весна, зима, осень — год, который дарован художнику, чтобы вновь и вновь пережить и отразить на холсте красоту окружающего мира. Со слов автора, целью в изобразительном искусстве является не только умение достоверно изобразить видимый мир, и даже не столько это, сколько необходимость найти меру соотношения визуальной достоверности изображения и художественной обобщенности. Только в результате этого дуализма может появится Образ. В поисках созвучного замыслу, состоянию души природного мотива он вечно в дороге, с этюдником, шагает под солнцем и дождем по «меридианам и параллелям»… Колористическая сдержанность российской природы соседствует на выставке с роскошью солнечного Крыма, этюды из поездок по средней полосе России с горными пейзажами. Он ищет и находит яркие образы и делится своими наблюдениями со зрителем. Впечатления южной природы в значительной степени помогли синтезировать основные начала изобразительности – лежащий в основе композиции точный рисунок и каждый раз найденное свое цветовое решение, преображающее краску в конкретную колористическую гармонию.

Андрей Кугаевский. Вечер на Кара-Даге. 2017

Андрей Кугаевский. Картошка. 2021

Андрей Кугаевский. На покосе. 2018

Андрей Александрович Кугаевский родился в 1958 году в Арзамасе Горьковской области. Получил классическое академическое образование в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, где учился у прославленных мастеров российского изобразительного искусства Ю.М. Непринцева, О.А. Еремеева, В.Ф. Загонека. В своем творчестве художник отдает предпочтение жанру пейзажа. С 1986 года — постоянный участник городских, зональных и республиканских выставок, всероссийских и региональных проектов «Наш современник», «Петербург-Москва», «Художники – городу», ежегодных осенних и весенних выставок Санкт-Петербургского Союза художников.

В 1988 году Андрей Кугаевский был приглашен главным художником в издательство Фонда Культуры «Петрополь». Имея большой художественный опыт, он участвовал в издании и оформил десятки альбомов по искусству, в частности, альбомы «Академическая дача», «Три века Петербургского балета», альбомы-монографии академиков В.М. Орешникова, О.А. Еремеева, В.Ф. Загонека, А.Н. Блиока, выпустил книгу «Сеятель» о духовном учителе протоиерее Василии Ермакове. Работы художника находятся в музейных и частных собраниях. Он член Союза художников России, почетный доктор искусств Международной академии образования, технологии и искусства, награжден дипломом Российской Академии художеств, медалью «За заслуги в искусстве» Российского союза деятелей культуры и искусства.

Выставка завершит работу 24 июля.

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