Московская школа современного искусства представит в 30/7 Gallery выставку первого экспериментального набора программы «Новые медиа в современном искусстве»

Дипломный проект «Переходы. 2021-2022» объединяет работы студентов, которые проявили интерес к медиа как к проводнику незримого. С помощью технологий выпускники МШСИ фиксируют изменения, которые лежат в области восприятия реальности, глубоких связей между людьми. Они невидимы нам, но остро ощущаются каждым в период чувства конца истории.

Выездной дискуссионный кампус «Новых медиа в современном искусстве» в сотрудничестве с 30/7 Gallery выходит за пределы Школы. Художники занимают пространство галереи тотальными высказываниями, а преподаватели и кураторы приходят в гости, чтобы вместе обсудить — что такое медиаискусство сегодня.

Выставку дополнит параллельная программа из перформансов, лекций, неформальных бесед и экскурсий.

Выставка работает с 26 июля по 18 августа 2022 года.

Фото — Ю. ЧЕРНЫШЁВ

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